Nowa technologia w licznikach prądu. Prawdziwa rewolucja w domach

Nowe liczniki prądu w Warszawie: Koniec z wizytami inkasentów

Nowe liczniki zdalnego odczytu to prawdziwa rewolucja w sposobie rozliczania się za energię elektryczną. Jak informuje Stoen Operator, dzięki automatycznemu przesyłaniu danych o zużyciu prądu, wizyty inkasentów staną się przeszłością. Co więcej, w zależności od rodzaju umowy ze sprzedawcą, klienci nie będą już rozliczani na podstawie prognoz. To oznacza koniec niespodzianek na rachunkach i większą kontrolę nad wydatkami na energię.

Komunikacja między urządzeniami a systemem zarządzania jest chroniona takimi technologiami szyfrowania, jakie są używane np. w bankowości online i nikt niepowołany nie ma do nich dostępu. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) podkreśla, że regularnie przeprowadza analizy bezpieczeństwa aby wykrywać potencjalne ataki hakerskie i zapobiegać im.

Dzięki temu będą lepiej przygotowani na nowe możliwości, które już pojawiają się na rynku. Chodzi tu o dostęp do najbardziej do nich dopasowanych taryf czy wgląd w szczegółowe dane w podziale na porę dnia czy nawet godziny, które będzie możliwe wraz z uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Dlatego od dłuższego czasu przygotowujemy materiały edukacyjne, w których staramy się przekazać podstawowe informacje na temat tych inteligentnych mierników – wyjaśnia Jakub Tomczak, dyrektor Pionu Zarządzania Pomiarami w Stoen Operator.

Edukacja w wielu odsłonach

Zgodnie z przepisami unijnymi wymiana liczników na inteligentne urządzenia jest procesem bezpłatnym, finansowanym przez operatora systemu dystrybucyjnego. Stoen Operator, wymienia urządzenia w kilku etapach zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem. Każdy z nich, dzięki sprawnej realizacji, jest osiągany przed zakładanymi terminami.

Firma stara się przekazywać informacje dotyczące programu wymian i nowego opomiarowania w przystępny sposób. Używa do tego różnorodnych form komunikacji, w tym animacji i infografik. Celem jest dotarcie do szerokiej grupy odbiorców i zapewnienie jasnego przekazu na temat działania i korzyści płynących z użycia inteligentnych liczników. Materiały edukacyjne przygotowywane przez warszawskiego operatora są dostępne na stronie internetowej w specjalnej sekcji poświęconej nowym licznikom.

Teraz zostały one wzbogacone o dynamiczną animację utrzymaną w cyfrowej estetyce, która prezentuje najważniejsze tematy związane z licznikami. Można z niej dowiedzieć się jak odczytać pomiar na urządzeniu nowego typu oraz jakie korzyści niesie dla użytkowników i dystrybutora. Obrazuje też kolejne etapy prac związanych z wymianą na terenie miasta.

Wiemy, że dobrze jest prezentować treści w różny sposób – zauważa Jakub Tomczak - Poza tekstami i treściami na stronie internetowej sięgnęliśmy również po skondensowaną formę infografiki. Dla bardziej wtajemniczonych w tematy energetyczne mamy również ulotkę z większą ilością informacji. Ale w ramach naszej kampanii stosujemy również formaty dynamiczne czy współpracujemy z influencerami. W taki sposób poprzez platformy społecznościowe, media tradycyjne czy internet możemy docierać do bardzo szerokiego grona odbiorców.

Nowoczesne technologie w parze z ekologią

Wprowadzenie inteligentnych liczników to nie tylko krok w stronę nowoczesności, ale również ważny element dbałości o środowisko. Dzięki dokładniejszemu monitorowaniu zużycia energii, odbiorcy mogą lepiej kontrolować swój ślad węglowy i przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2. Co więcej, eliminacja konieczności fizycznych odczytów liczników przez inkasentów przekłada się na redukcję emisji spalin i poprawę jakości powietrza w stolicy.

Nowe opomiarowanie wpływa też na możliwość dokładniejszego monitorowania pracy całej sieci elektroenergetycznej. To pozwala na większe możliwości podłączania zielonych źródeł energii oraz rozwój elektromobilności. Program wymiany starych urządzeń na inteligentne liczniki jest współfinansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS (Funduszu Modernizacyjnego), co jest potwierdzeniem jego proekologicznego charakteru. Dzięki tym działaniom Stoen Operator przyczynia się nie tylko do modernizacji miasta, ale także do promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

