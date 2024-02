Rafał Trzaskowski pracuje na to, by przejść do historii jako ten włodarz stolicy, który po latach niemożności realnie zmienił wizerunek ścisłego śródmieścia. W tym tygodniu przedstawił dziennikarzom całościową wizję zmian w ramach Nowego Centrum Warszawy. Jednym z jej głównych elementów będzie Plac Centralny, wydzielony z dzisiejszego, zastawionego samochodami i autokarami Placu Defilad. Plac (z sadzawką, 40 ławkami i setką drzew) miał być gotowy już latem 2024r, ale dziś to wciąż wielkie rozkopy a końca robót daleko. Inwestycja opóźni się w związku z pracami archeologicznymi.

Nowy Plac Centralny zamiast Placu Defilad

- Tuż przy Pałacu Kultury odkryto fundamenty przedwojennych kamienic. Konserwator zabytków zarządził badania archeologiczne, co oczywiście opóźniło prace. Bliżej Marszałkowskiej prace nadal trwają – tu budowane są zbiorniki retencyjne.

Niedługo będzie rozbierana trybuna honorowa – wyliczył prezydent Trzaskowski. Dodatkowo wzdłuż Marszałkowskiej trwa budowa chodnika wzdłuż MSN, które ma być otwarte we wrześniu. Ale plac wówczas gotowy nie będzie. Władze miasta nie chcą na razie podawać nowych terminów, wiemy jednak, że będzie poślizg o co najmniej pół roku.

- Trudno. Skoro ten teren jest rozkopany, wykorzystajmy okazję, by go jak najlepiej zbadać i zinwentaryzować. W tym miejscu rozkopy nie powodują utrudnień w ruchu, więc opóźnienie nie jest bardzo uciążliwe – wyjaśniają stołeczni urzędnicy.

Odkrycia z wykopalisk będą w przyszłości pokazane być może w formie wystawy - nad sposobem prezentacji pracuje Dom Spotkań z Historią.

Tunel pod Złotą do zakopania

Łącznikiem Placu Centralnego z ulicą Złotą w nowej szacie (skwery z zielenią zamiast dzisiejszego betonu i parkingu), ma być naziemne przejście przez Marszałkowską. Tunel, którym dziś kierowcy wjeżdżają pod Pałac, zostanie zasypany. Urzędnicy ogłosili właśnie przetarg. Przebudowa Złotej i Zgody ma trwać dwa lata. W linii tunelu powstanie naziemne przejście dla pieszych. Tuż przed nim będzie zawrotka przez torowisko tramwajowe dla kierowców jadących Marszałkowską od Świętokrzyskiej w stronę ronda Dmowskiego, która zdaje się być formą zadośćuczynienia dla kierowców za zakopany tunel.

- Najtrudniejsza jest koordynacja tych inwestycji. To jest wyzwanie, nie problem, ale po zmianach ta przestrzeń będzie po prostu ładna i przyjazna – podkreśla Rafał Trzaskowski.

A co z samochodami w centrum Warszawy?

Ze ścisłego centrum Warszawy zniknie kilkaset miejsc parkingowych. Powstaną tam zielone place, a drogowcy posadzą szpalery drzew. - W zamian kierowcy dostaną 420 miejsc na nowym parkingu pod pl. Powstańców – słyszymy od prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

- Czy komuś takie coś się podoba? Tak nie powinny wyglądać ulice w centrum stolicy. I jeszcze ten tunel – mówi prezydent pokazując zdjęcia satelitarne ulic i placów zastawionych samochodami w rejonie Złotej, Jasnej, Zgoda i Sienkiewicza. Właśnie wystartował przetarg na szukanie wykonawcy przebudowy tych ulic.

Gdzie w takim razie mają podziać się te wszystkie samochody, które parkują dziś na dwóch dużych parkingach na tyłach domów towarowych? - Dla kierowców to nie będzie uciążliwe, natomiast my odzyskujemy miejską przestrzeń, którą możemy fantastycznie zagospodarować – stwierdził Rafał Trzaskowski, który wskazał, że auto będzie można zaparkować na budowanym właśnie parkingu pod pl. Powstańców, który ma zostać udostępniony kierowcom na przełomie 2024 i 2025 r. - Do dyspozycji będzie 420 miejsc postojowych. My chowamy je pod ziemię. Te, które powstają, znikną z powierzchni terenu. Taka jest nasza filozofia, żeby samochody nie zagracały przestrzeni publicznej – dodał wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

