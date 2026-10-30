Nowe fontanny na ulicy Złotej zakończą pierwszy sezon, drogowcy podali konkretną datę wyłączenia

Ostatni weekend z wodnymi atrakcjami w centrum

Fontanny zostaną wyłączone w poniedziałek, 2 listopada. Nadchodzący weekend jest więc ostatnim momentem w tym roku, aby podziwiać te instalacje w pełnej krasie. Przestrzeń nowych ulic Złotej i Zgody została oficjalnie otwarta w sierpniu 2026 roku w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.

Przebudowa kwartału o powierzchni około 3,0 hektara rozpoczęła się w wakacje 2024 roku i całkowicie odmieniła charakter tej części Śródmieścia. Miejsce betonu i zaparkowanych aut zajęła zielona przestrzeń przyjazna pieszym, której wizytówką stały się dwie zróżnicowane fontanny:

Fontanna krajobrazowa zlokalizowana na wysokości budynków Złota 7 i 8, która błyskawicznie stała się popularnym miejscem spotkań i odpoczynku,

zlokalizowana na wysokości budynków Złota 7 i 8, która błyskawicznie stała się popularnym miejscem spotkań i odpoczynku, Mokry chodnik usytuowany bliżej ulicy Marszałkowskiej, wyróżniający się efektownym oświetleniem, które robi największe wrażenie po zmroku.

Jak drogowcy zabezpieczą zieleń i fontanny przed zimą?

Oba wodotryski funkcjonują w obiegu zamkniętym, a woda w nich jest na bieżąco filtrowana, chlorowana i monitorowana. Planowane na 2 listopada wyłączenie urządzeń jest konieczne, aby przeprowadzić niezbędne prace konserwacyjne i ochronić instalacje przed mrozami. Dzięki temu w przyszłym roku ponownie będą mogły dawać ochłodę w ciepłe dni.

Prace zimowe obejmą również dbałość o otaczającą roślinność. Wokół fontanny krajobrazowej ustawione zostaną specjalne wygrodzenia przeciwsolne, zabezpieczające trawniki przed chlorkiem sodu. Choć sól drogowa nie jest stosowana na terenie Nowego Centrum Warszawy, może być tam przenoszona z innych części miasta. Zaplanowano także piaskowanie trawników, co poprawi napowietrzenie gleby i umożliwi lepsze wsiąkanie wody.

Prace w kwartale Złotej i Zgody nadal trwają

Zimowy sen fontann nie oznacza przerwy w działaniach budowlanych. Drogowcy kontynuują prace w pozostałych częściach modernizowanego kwartału, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Filharmonii Narodowej oraz ulicy Sienkiewicza.

Główny front robót skupia się obecnie na kreowaniu nowych przestrzeni miejskich. Wśród realizowanych zadań znajdują się:

przebudowa dawnego parkingu na Placu Młynarskiego w reprezentacyjny plac miejski,

w reprezentacyjny plac miejski, montaż efektownej pergoli w rejonie Pasażu Wiecha oraz ulic Sienkiewicza i Zgoda,

w rejonie Pasażu Wiecha oraz ulic Sienkiewicza i Zgoda, montaż elementów małej architektury oraz dalsze nasadzenia nowej roślinności.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe