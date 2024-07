Watykan zmienia zasady. Pracowników Fabryki Świętego Piotra czekają rewolucje

W ramach przygotowań do zbliżającego się Roku Świętego, Watykan wprowadził nowe zasady dotyczące swoich pracowników. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bowiem mowa między innymi o tzw. dress codzie, który obecny jest w wielu branżach. Okazuje się jednak, że zaktualizowany regulamin, który dotyczy pracowników Fabryki Świętego Piotra, jest dość specyficzny i wpływa nie tylko na ich życie zawodowe, ale również prywatne. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To czeka kandydatów i pracowników w Watykanie. Nowy regulamin może zaskoczyć

W nowym regulaminie Fabryka Świętego Piotra odniosła się do kilku kwestii, w tym do wcześniej wspomnianego dress codu. Od teraz zobowiązuje on pracowników do noszenia przyzwoitego stroju, odpowiedniego do okoliczności. Dodatkowo zabronione są tatuaże i piercing w widocznych miejscach oraz oczekuje się zasad wzorowego zachowania religijnego i moralnego w życiu prywatnym.

Co ciekawe, w regulaminie znajduje się również zapis, mówiący o tym, że każdy pracownik przed podpisaniem umowy musi dostarczyć świadectwo chrztu, bierzmowania, a osoby w związkach małżeńskich, akt ślubu kościelnego, bowiem tylko taki się tam liczy.

To jednak nie koniec. Przyszli pracownicy Fabryki Świętego Piotra muszą także przedstawić zaświadczenie wydane przez proboszcza o zaangażowaniu religijnym, moralnym i cywilnym oraz podpisać klauzulę poufności, zgodnie z którą akceptują fakt, iż nie mogą udzielać żadnych informacji o działalności bazyliki osobom trzecim.