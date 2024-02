Papież szczerze o alkoholizmie. Padły mocne słowa. Ci, którzy piją, nie zostaną zabawieni?

Przepowiednie św. Łucji mrożą krew w żyłach. Wojna i kataklizmy zniszczą świat! Ważny apel do Polaków

Czym jest alkoholizm? To potoczne sformułowanie zespołu uzależnienia od alkoholu. To zaburzenie psychiczne i zachowania spowodowane ciągłym zażywaniem substancji psychoaktywnych. W tym przypadku jest to etanol.

Przyczynami alkoholizmu mogą być czynniki biologiczne, psychiczne, czy też środowiskowe. Wszystkie mogą prowadzić do wystąpienia u danej osoby uzależnienia. Nie oznacza to jednak, że muszą pojawić się wszystkie.

Jakie są objawy alkoholizmu?

Uzależnienie od alkoholu jest bardzo poważnym zaburzeniem i zazwyczaj towarzyszy mu szereg objawów, które wskazują jednoznacznie, że dana osoba zmaga się z problemem alkoholowym.

Jednymi z wielu objawów może być: głód spożywania alkoholu, zaburzenie zdolności do kontrolowania impulsów związanych z używaniem alkoholu, trudność w powstrzymaniu się od sięgnięcia po alkohol, picie więcej niż się wcześniej planowało, stopniowe zwiększanie dawki spożywanego alkoholu, picie alkoholu pomimo świadomości i wiedzy o jego szkodliwości czy nawet zaburzenia zdolności do pełnienia funkcji społecznych i zawodowych.

Oprócz tego, że uzależnienie od alkoholu niesie ze sobą szereg problemów zdrowotnych, według s. Justyny Papież – może być również zagrożeniem dla naszego zbawienia.

Papież: „jeśli mamy do czynienia z nietrzeźwością, zagrożone jest nasze zbawienie”

− Bardzo ważna jest troska o zbawienie człowieka. Jeśli mamy do czynienia z nietrzeźwością, to zagrożone jest nasze zbawienie. [...] Od 30 lat wraz ze Wspólnotą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Dębicy podejmuję działania trzeźwościowe, które mają na celu pomóc kształtować podstawy abstynencji. Jest to bardzo ważne, aby dać przykład poprzez systematyczną pracę, modlitwę, formację, spotkania ze Wspólnotą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, poprzez podejmowany post w formie abstynencji. Możemy pomagać tym, którzy stali się ofiarami nałogu pijaństwa. U podłoża każdego uzależnienia od alkoholu, zniewolenia nim, jest zły duch – zauważyła rozmówczyni, cytowana przez portal „radiomaryja.pl.

