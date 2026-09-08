Nowy człowiek Trzaskowskiego w Warszawie. To ona zastąpi Machnowską-Górę

Trzaskowski wita na pokładzie nowego człowieka

Dotychczasowe miejsce Aldony Machnowskiej-Góry, przejąć ma m.in. była wiceprezydentka Krakowa i była dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Magdalena Sroka. O swojej decyzji prezydent Warszawy przekazał we wtorek, 8 września, za pośrednictwem platformy X. Trzaskowski podkreślił doświadczenie Sroki w kierowaniu instytucjami i przedsięwzięciami kulturalnymi.

„Do mojego zespołu w warszawskim ratuszu dołącza Magdalena Sroka. Będzie dyrektorką koordynatorką do spraw kultury i równości, a także pełnomocniczką do spraw kobiet i równego traktowania” - napisał Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy zaznaczył, że nowa współpracowniczka ma „ogromne doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi, także na szczeblu samorządowym”. Swój wpis zakończył słowami: „Witam na pokładzie!”.

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Magdalena Sroka przejmie nadzór nad Biurem Kultury

W warszawskim ratuszu Magdalena Sroka będzie odpowiadać za dwa rozległe obszary. Jako dyrektorka koordynatorka ma sprawować nadzór nad stołecznym Biurem Kultury. Równolegle, jako pełnomocniczka prezydenta Warszawy do spraw kobiet i równego traktowania, będzie zajmować się miejską polityką równościową.

Sroka oficjalnie rozpocznie pracę w urzędzie w środę, 9 września. Jej stanowisko dyrektorki koordynatorki nie jest równoznaczne z funkcją zastępczyni prezydenta Warszawy. Oznacza jednak objęcie nadzoru nad dziedziną, która przez wiele lat należała do kompetencji wiceprezydentki Aldony Machnowskiej-Góry.

Po zmianach kadrowych przeprowadzonych w lipcu 2026 roku Biuro Kultury podlegało bezpośrednio Rafałowi Trzaskowskiemu. Powołanie Sroki kończy więc okres, w którym prezydent osobiście nadzorował ten obszar działalności miasta.

Magdalena Sroka nie zajmuje jednak dosłownie stanowiska Machnowskiej-Góry, ponieważ nie została wiceprezydentką. Do tej pory, od czasu wybuchu afery Szpitala Południowego, Trzaskowski nominował aż dwie nowe wiceprezydentki: Magdalenę Młochowską oraz Izabelę Marcewicz-Jendrysik.

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Kim jest Magdalena Sroka?

Nowa dyrektorka koordynatorka pochodzi z Krakowa. Urodziła się 4 czerwca 1977 roku. Studiowała filologię polską ze specjalnością teatrologiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem kulturą, produkcją wydarzeń oraz koordynowaniem projektów realizowanych przez samorządy, administrację państwową i sektor kreatywny.

W latach 2010-2015 Magdalena Sroka pracowała w krakowskim samorządzie. Jako zastępczyni ówczesnego prezydenta Jacka Majchrowskiego odpowiadała za kulturę i promocję miasta, a przez część tego okresu również za turystykę i sport.

W 2015 roku wygrała konkurs na stanowisko dyrektorki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Instytucją kierowała do 2017 roku. Z kolei w latach 2018-2026 pełniła funkcję dyrektorki kreatywnej Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.

Teraz jej doświadczenie ma zostać wykorzystane w Warszawie.

Do mojego zespołu w warszawskim ratuszu dołącza Magdalena Sroka. Będzie dyrektorką koordynatorką do spraw kultury i równości, a także pełnomocniczką do spraw kobiet i równego traktowania.To osoba z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu projektami kulturalnymi, także na szczeblu… pic.twitter.com/EZ95APFbs1— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 8, 2026