Nowy maluch w warszawskim ZOO. Jest znany z niezwykłego tańca!

O narodzinach malca stołeczne ZOO poinformowało na portalu społecznościowym. – Spójrzcie jaki uroczy maluszek wykluł się w Ptaszarnia Warszawskiego ZOO! To pisklę wieloszpona pawiego. Samce wieloszponów charakteryzują się wyjątkowym upierzeniem i słyną z niesamowitych tańców, gdy starają się o względy samicy. Wykonują wtedy skomplikowane pozy - wszystko po to, aby zaimponować swojej wybrance. Niełatwo zobaczyć wieloszpona pawiego w ogrodach zoologicznych. To bardzo rzadki mieszkaniec ZOO, który ma opinię trudnego w hodowli – informują pracownicy. – Niestety również w środowisku naturalnym jego sytuacja robi się coraz trudniejsza, tym bardziej istotna jest rola ogrodów zoologicznych w przetrwaniu tego gatunku. Gratulujemy Ptaszarnia Warszawskiego ZOO kolejnego wielkiego sukcesu hodowlanego, wyklucie się wieloszpona pawiego to naprawdę duże osiągnięcie! – dodają.

