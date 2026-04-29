Nożownik zaatakował wójt Starej Kornicy. Wiadomo, w jakim stanie jest Beata Jerzman

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-04-29 21:43

W środę po południu w budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy rozegrał się dramat. 42-letni mężczyzna rzucił się z nożem na wójt Beatę Jerzman. Ranna kobieta trafiła do szpitala w Siedlcach, a napastnika przekazano w ręce policji.

Zaatakowana przez nożownika wójt Gminy Stara Kornica przebywa w szpitalu w Siedlcach.

Atak nożownika na wójt Beatę Jerzman

Do dramatycznych scen doszło w środę 29 kwietnia krótko przed godziną 16:00 w budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy na terenie powiatu łosickiego. Do środka wtargnął 42-letni mężczyzna, który z niezwykłą agresją rzucił się na urzędującą wójt, Beatę Jerzman. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik zranił kobietę w okolice szyi oraz okolice nerek.

Urzędnicy obezwładnili agresora

Zanim jednak na miejscu pojawiły się odpowiednie służby, bohaterską postawą wykazali się pracownicy urzędu, którzy samodzielnie obezwładnili napastnika i przekazali go w ręce policjantów. Funkcjonariusze ustalili później, że w momencie ataku zatrzymany 42-latek był całkowicie trzeźwy.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?

- 42-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem wójt gminy Stara Kornica. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

- Mężczyzna został zatrzymany. Trwają czynności - dodał w rozmowie z "Super Expressem" oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, st. post. Bartłomiej Matejek.

Jaki jest stan zdrowia wójt Starej Kornicy po ataku nożownika?

Po przetransportowaniu śmigłowcem, ranna samorządowiec znalazła się pod opieką zespołu medycznego w Siedlcach. Poszkodowana przeszła natychmiastową diagnostykę na oddziale ratunkowym i została objęta konsultacjami przez lekarzy o różnych specjalnościach.

- W godzinach popołudniowych, do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, trafiła pacjentka z obrażeniami ciała, która została przetransportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pacjentka podlegała wstępnemu zaopatrzeniu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, wstępnej diagnostyce i konsultacjom wielospecjalistycznych. W chwili obecnej trwa dalsze leczenie, w tym leczenie i zaopatrzenie obrażeń, które ma pacjentka. W tym momencie życiu pacjentki nic nie zagraża. Pacjentka będzie wymagała na pewno pozostania w szpitalu i dalszego leczenia oraz obserwacji – poinformował Radio ESKA Mariusz Mioduski, dyrektor do spraw medycznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Polecany artykuł:

Atak ostrym narzędziem w centrum Krakowa. Policja publikuje wizerunek sprawcy.…
Ugodził nożem kompana od kieliszka
