Boże Narodzenie 2023. Skąd wziął się zwyczaj strojenia choinki i co ona oznacza?

Jedną z najbardziej lubianych zwyczajów Bożego Narodzenia jest ubieranie świątecznego drzewka. Zostało przyjęte, że tradycja strojenia choinki w Polsce pojawiła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Wówczas była ona obecna głównie w miastach. Z czasem pojawiła się również na wsi, gdzie wyparła ze zwyczajów świąteczne ozdoby, takie jak jemioła czy dekorowany snop siana, zwany Diduchem.

Warto przypomnieć, że choinka bożonarodzeniowa symbolizuje życie. Jednak jest również utożsamiana z rajskim drzewkiem, z którego Ewa zerwała jabłko.

Tradycja dekorowania choinki. Te ozdoby zapewnią ci zdrowie, siłę i urodę

Dekorowanie choinki to dla wielu jedno z najważniejszych przedświątecznych wydarzeń. Na choince tradycyjnie można zobaczyć światełka, łańcuchy, bombki, a także gwiazdę lub czubek na szczycie. To jak dekorujemy świąteczne drzewko bardzo często zależy od naszego nastroju i upodobań. Jednak bez względu na to jak zdecydujemy się udekorować choinkę, warto sięgnąć do tradycyjnych wierzeń i przesądów. Na choince nie może zabraknąć jabłek! Niegdyś wierzono, że zapewniają one domownikom zdrowie, siłę i urodę. Czego jeszcze nie może zabraknąć na choince, by zbliżający się nowy rok obfitował pomyślność? Sprawdź w poniższej galerii zdjęć.