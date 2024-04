Oblał babunię wrzącą oliwą. Jej historia nas zmroziła

Historia tej psiej babuni po prostu nas zmroziła. Jak napisali wolontariusze, jej cierpienie to „kolejny dowód na to, że człowiek potrafi być bestią – bezmyślną, okrutną i niestety skuteczną”.

Ta kilkunastoletnia suczka w trakcie swojego życia już niejednokrotnie przechodziła przez trudne chwile. To, co przydarzyło jej się ostatnio, wykracza poza skalę obrzydliwości. − Cały grzbiet mikropsiny to jedna wielka, jątrząca się, paprząca i piekielnie bolesna rana oparzeniowa. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek oparzył się wrzącym olejem, wie jaki to ból. Ta suczka została polana rozgrzaną oliwą! − czytamy na stronie zbiórki.

Oblał babunię wrzącą oliwą. Jej historia mrozi krew w żyłach

Jak przekazują dalej wolontariusze, sprawca całego zajścia twierdzi, że do wypadku doszło przypadkiem. − Ale "niechcący" taka ilość wrzącego tłuszczu wylała się na psa, bez żadnej szkody dla człowieka? Nie wierzymy w wersję wypadku. Dlatego będziemy dochodzić sprawiedliwości na drodze prawnej − czytamy dalej.

O pomoc dla psiny poprosiła fundację 19-letnia była partnerka mężczyzny. − Dziewczyna jest w zaawansowanej ciąży. Robiła dla sunieczki co mogła, ale sama jest rozdygotana, a na dniach jej dziecko przyjdzie na świat. Finansowo i logistycznie nie da rady pomóc sunieczce − podają.

Jeżeli chcecie wspomóc leczenie pieska, możecie to zrobić klikając w ten link. Uwaga: mocne zdjęcia.