Młody bramkarz zmarł nagle, osierocił dwuletnią córeczkę. Ruszyła zbiórka na pomoc jego rodzinie

Informację o nagłej śmierci piłkarza przekazał trzecioligowy klub piłkarski MLKS Victoria Sulejówek, z którym 24-latek był związany. Okazało się, że Borys Kwiatkowski odszedł podczas zimowego wyjazdu w góry ze swoją narzeczoną. Mężczyzna już pierwszego dnia źle się poczuł. Miał wysoką temperaturę i czuł się osłabiony. Dzień później sytuacja stała się znacznie poważniejsza. Nocą mężczyzna trafił na OIOM w szpitalu w Jeleniej Górze. Mimo walki lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Zmarł rankiem 31 grudnia. Powodem był wstrząs septyczny.

Pogrzeb młodego piłkarza odbył się 13 stycznia w Parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. 24-latek spoczął na cmentarzu parafialnym.

Zbiórka na pomoc rodzinie Borysa

Zmarłego bramkarza w pięknym wpisie wspomina dziennikarz Canal+ Żelisław Żyżyński. "Znałem Borysa osobiście, prowadził treningi bramkarskie Żywka. (…) To był fantastyczny młody człowiek, piłkarz i trener. Jeden z nas, chłopak z naszej wielkiej piłkarskiej rodziny" – napisał na platformie X.

Przy okazji zachęcił do wsparcia zbiórki pieniędzy, którą zorganizował MLKS Victoria Sulejówek. Zgromadzone środki zostaną przekazane najbliższym zmarłego sportowca.

"Borys był wspaniałym Tatą i narzeczonym. Pozostawił niespełna dwuletnią córeczkę Idę, oraz swoją ukochaną - Lucy. Zawsze dbał o swoją Rodzinę... teraz My pomóżmy zadbać o jego ukochane, najbliższe mu Dziewczyny! Wierzymy, że wspólnie nam się to uda. Prosimy Was o dobrowolne wpłaty. Liczy się każda przekazana złotówka" - czytamy w opisie zbiórki.

Link publikujemy poniżej.

Zmarł Borys Kwiatkowski, 24-letni bramkarz Victorii Sulejówek. Znałem Borysa osobiście, prowadził treningi bramkarskie Żywka. Teraz cała społeczność, nie tylko piłkarska, próbuje pomóc jego bliskim. Was też zachęcam. To był fantastyczny młody człowiek, piłkarz i trener. Jeden z…— Żelisław Żyżyński (@ZelekZyzynski) January 19, 2024