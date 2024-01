Nie żyje młody piłkarz Borys Kwiatkowski, miał tylko 24 lata. "Chcieliśmy odpocząć, pojeździć na nartach, a skończyło się tak tragicznie"

Nie żyje młody piłkarz Borys Kwiatkowski, miał tylko 24-lata

O niespodziewanej śmierci młodego piłkarza MLKS Victoria Sulejówek już pisaliśmy. Smutne wieści przekazał podwarszawski klub sportowy. W piątek, 5 stycznia, na facebookowym profilu MLKS Victoria Sulejówek pojawiły się szczegółowe informacje na temat śmierci 24-latka. Nikt nie spodziewał się, że podczas wypoczynku dojdzie do takiej tragedii.

"Chcieliśmy odpocząć, pojeździć na nartach, a skończyło się tak tragicznie. Pierwszego dnia Borys źle się poczuł, osłabienie, gorączka. Drugiego dnia poszliśmy do lekarza i osłuchowo było ok, ale w nocy nie mógł spać, bo męczył go kaszel. Rano zadzwoniłam po pogotowie, bo zaczął ciężko oddychać (był w kontakcie, sam zszedł ze schodów do karetki, myślałam, ze to zapalenie płuc). Zabrali go do szpitala w Jeleniej Górze, szybko trafił na oiom i podłączono go pod respirator. Jego stan w zastraszającym tempie pogarszał się, więc następnego dnia czyli 29.12 przetransportowano go do szpitala we Wrocławiu, gdzie został podpięty pod ECMO (zastępowano prace płuc i nerek) a 31.12 odszedł. Wstrząs septyczny" - czytamy.

Kiedy pogrzeb zmarłego piłkarza?

Bliscy zmarłego sportowca za pośrednictwem klubu piłkarskiego przekazali informację na temat pogrzebu. Odbędzie się on 13 stycznia o godz. 13 w Parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli przy ul. Kościelnej 20. Po mszy pogrzebowej urna z prochami zmarłego zostanie złożona do grobu na cmentarzu przy ul. Łaskiej, wejście do parkingu przy ul. Cichej 3.

Bliscy Borysa proszą, by nie przynosić wieńców ani kwiatów.