Ogromny smutek, łzy cisną się do oczu. Nie żyje Dariusz Stepczyński, miał tylko 46 lat

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-11 12:46

Niezwykle smutne wieści przekazało Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W wieku zaledwie 46 lat zmarł Dariusz Stepczyński - główny specjalista w Zespole ds. Zarządzania Ruchem Drogowym. Wcześniej przez 25 lat dbał o bezpieczeństwo pełniąc służbę w policji.

Nie żyje Dariusz Stepczyński. Miał tylko 46 lat

Autor: @powiatwarszawskizachodni & Shutterstock/ Facebook

Nie żyje Dariusz Stepczyński

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 grudnia 2025 roku zmarł nasz Kolega Dariusz Stepczyński, główny specjalista w Zespole ds. Zarządzania Ruchem Drogowym” - poinformowało Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. „Jego odejście jest dla nas ogromną stratą - był cenionym pracownikiem, oddanym swojej pracy i darzonym szacunkiem przez współpracowników” - czytamy w oficjalnym komunikacie urzędu.

Chociaż zmarły 46-latek mieszkał w Warszawie, pogrzeb odbędzie się w piątek (12 grudnia) w Zambrowie na Podlasiu. O godz. 11:15 w kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Jana Pawła II 1A w Zambrowie rozpocznie się msza święta. Tuż po jej zakończeniu nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny przy ul. Ostrowskiej 27.

Kim był Dariusz Stepczyński?

Dariusz Stepczyński był absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Pułtusku oraz studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej, Politechnice Warszawskiej i Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Był również biegłym sądowym z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz członkiem stowarzyszenia AUTOCONSULTING.

Przez 25 lat Dariusz Stepczyńsk służył w policji, m.in. w pionie kryminalnym, prewencji oraz w jednostkach odpowiedzialnych za ruch drogowy. W latach 2017–2023 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Po odejściu ze służby w 2023 roku rozpoczął pracę w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Marek N. niewinny! Sensacyjny wyrok w sprawie gangsterskiej egzekucji w Nowym D…
Marek N. niewinny! Sensacyjny wyrok sądu w sprawie gangsterskiej egzekucji sprzed 25 lat
POLICJANT
ŚMIERĆ