Wstrząsające odkrycie na prywatnej posesji. W stawie znaleziono ciało kobiety

Ciało kobiety dryfowało w stawie

W poniedziałek (8 grudnia) tuż po godzinie 10 mieszkańcami wstrząsnęła informacja o ciele kobiety dryfującym w przydomowym stawie na terenie jednej z posesji. Jak przekazały służby, była to 87-letnia mieszkanka okolicy.

Osoba, która zauważyła unoszące się na wodzie ciało, natychmiast wezwała pomoc. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, policja oraz śledczy. Kobietę wyciągnięto z wody i podjęto reanimację. Mimo błyskawicznego działania ratowników życia seniorki nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jej zgon.

Teren zdarzenia został zabezpieczony przez funkcjonariuszy oraz prokuratora. Rozpoczęto zbieranie materiałów dowodowych, które mają pomóc wyjaśnić, jak doszło do tragedii. Według przekazanych informacji wciąż brakuje osób, które mogłyby być bezpośrednimi świadkami zdarzenia.

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci 87-latki

− Na obecnym etapie nie ustalono bezpośrednich świadków zdarzenia. Zmarła była starszą, schorowaną kobietą w wieku 87 lat − poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z o2.pl.

Śledczy analizują wszystkie możliwe scenariusze. Brane pod uwagę są zarówno nieszczęśliwy wypadek, jak i samobójstwo. Jednocześnie nie wyklucza się udziału osób trzecich. Kluczowe będą oględziny miejsca, analiza sytuacji życiowej kobiety oraz wyniki badań biegłych.

Prokuratura zapowiedziała wszczęcie śledztwa oraz przeprowadzenie procesowego otwarcia zwłok. Sekcja ma pomóc jednoznacznie ustalić przyczynę zgonu i sprawdzić, czy na ciele seniorki znajdują się obrażenia mogące wskazywać na udział osób trzecich lub inne niż przypadkowe okoliczności.

Do czasu zakończenia pierwszych etapów postępowania prokuratura nie udziela szerszych informacji. Odpowiedzi na kluczowe pytania ma przynieść sekcja zwłok oraz wyniki dalszych czynności śledczych.

Zabił Wojtka i podrzucił zwłoki przy cmentarzu. Potem pomagał w jego poszukiwaniach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.