Wielka awaria w Warszawie. Zamknięta aleja i dziesiątki budynków bez ogrzewania. Wiemy do kiedy

W Warszawie doszło do poważnej awarii sieci ciepłownicze.

Dziesiątki budynków na Mokotowie bez ogrzewania i ciepłej wody, fragment Alei Niepodległości zamknięty dla ruchu.

Naprawa ma potrwać do poniedziałku, ale dostawy ciepła mają zostać przywrócone wcześniej.

W alei Niepodległości doszło do awarii sieci ciepłowniczej w dwóch miejscach. Od czwartku, przy Wawelskiej, ruch jest ograniczony, a od piątku zamknięty zostanie przejazd pomiędzy Madalińskiego a Narbutta. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami, a autobusy komunikacji miejskiej zmienią swoje trasy.

Do awarii doszło przy skrzyżowaniu z Trasą Łazienkowską oraz przy ulicy Narbutta. Jak przekazał stołeczny ratusz, naprawa pierwszej awarii przy ulicy Wawelskiej rozpoczęła się w czwartek o godzinie 17. Ciepłownicy zamknęli trzy pasy na jezdni alei Niepodległości w stronę Batorego: dwa do skrętu w lewo w Trasę Łazienkowską i jeden do jazdy prosto. Pozostałe dwa pasy pozostają otwarte.

Objazd poprowadzony został aleją Niepodległości oraz ulicami Batorego i Wyszyńskiego. Prace mają potrwać do poniedziałku, do godziny 4:00. „Od czwartku, od godziny 23:00 do piątku, do godziny 23:00 w okolicznych budynkach nie będzie ogrzewania i ciepłej wody” – przekazał ratusz.

Paweł Zbiegniewski, rzecznik prasowy Veolia Energia Warszawa, w rozmowie z radiem Eska, wyjaśnił przyczyny awarii i przeprosił za utrudnienia:

„W dniu dzisiejszym zaistniała konieczność przeprowadzenia naprawy awarii, która pojawiła się na sieci ciepłowniczej na wysokości ulicy Niepodległości 210. Chodzi o nitkę zachodnią, prowadzącą w stronę Mokotowa. Aby dostać się do miejsca uszkodzenia, konieczne jest wyłączenie dwóch pasów jezdni na czas prowadzenia prac. Dlatego dziś, od około godziny 17, wprowadzono zwężenie i rozpoczęto przygotowania".

Zbiegniewski dodał, że prace budowlane rozpoczęły się około godziny 20, a zakończenie planowane jest na poniedziałek na godzinę 4 rano. Równocześnie konieczne będzie wstrzymanie dostaw ciepła do 37 budynków w rejonie awarii. Jak podkreślił rzecznik, wstrzymanie dostaw będzie krótsze niż same prace drogowe – dostawy zostaną wyłączone w czwartek około 23, a w piątek, mniej więcej do 23, powinny zostać już przywrócone.

„Bardzo przepraszamy mieszkańców i kierowców za utrudnienia. Niestety to sytuacja siły wyższej i musimy ją usunąć teraz, aby przy nadejściu mrozów sieć działała bezproblemowo. Obecne, nietypowo wysokie jak na grudzień temperatury sprzyjają temu, by usuwać wykryte nieszczelności możliwie szybko” – powiedział Paweł Zbiegniewski.

Rzecznik wyjaśnił również, że sieć ciepłownicza w Warszawie ma różny wiek i jest sukcesywnie modernizowana. W tym przypadku wymieniany jest kompensator, czyli element instalacji. Niestety, komora ciepłownicza znajduje się w jezdni, co wymusza zwężenie.