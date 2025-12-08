Okradli motorniczego w Mikołajki! Tramwaje Warszawskie obiecują nagrodę

W Mikołajki doszło do bulwersującej kradzieży służbowej kurtki motorniczego zabytkowego tramwaju w Warszawie.

Wraz z kurtką skradziono klucze i słuchawki, co spowodowało apel Tramwajów Warszawskich o pomoc w odnalezieniu zguby.

Chociaż klucze już odnaleziono, sprawa kradzieży kurtki nadal jest przedmiotem dochodzenia policji.

Warszawa. Kradzież w zabytkowym tramwaju

To się w głowie nie mieści! W sobotę (6 grudnia), w Mikołajki, dzień przepełniony miłością, dobrocią i dziecięcą radością, ktoś dopuścił się odrażającego czynu, łamiąc przy tym siódme przykazanie. Tramwaje Warszawskie za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazały, że ich motorniczy został okradziony!

„Doszło do bardzo przykrej sytuacji. Naszemu motorniczemu, który prowadził zabytkowy wagon na linii M, skradziono służbową kurtkę. Wraz z nią zniknęły dwa pęki kluczy oraz słuchawki. Do zdarzenia doszło w okolicach Dworca Wileńskiego. Słuchawki po kradzieży logują się w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej” - pisze warszawska spółka na Facebooku.

Jak dodaje, skradziona kurtka jest czarna, z wąskimi paskami odblaskowymi, a na lewej piersi ma logo Tramwajów Warszawskich na rzep. Z kolei skradzione klucze to klucze Gerda (rurka/bolec), mały klucz do skrzynki oraz zwykły klucz, a także klucz wagonowy (kwadrat), dwa programowalne breloki (pestki) – czarny i żółty – oraz kilka mniejszych kluczy.

„Jeśli ktoś natrafi na kurtkę lub klucze, bardzo prosimy o kontakt. Każda informacja może pomóc” - apelują tramwajarze. „Znalazca może liczyć na nagrodę. Sprawa została zgłoszona policji” – dodają.

Informację o kradzieży potwierdziła w rozmowie z nami oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI nadkom. Paulina Onyszko. - Sprawa została zgłoszona 6 grudnia. Pracujemy nad nią. Ustalamy gdzie dokładnie i w jakich okolicznościach doszło do kradzieży kurtki - przekazała nam policjantka.

Klucze się znalazły. Co z nagrodą i kurtką?

Wśród komentarzy pod postem o kradzieży, pojawiła się informacja, że na szczęście klucze udało się już znaleźć. „Są u dyspozytora na R5. Wczoraj otrzymałem je mając 23/2 od człowieka który widział innego (pewnie złodzieja) który wyrzucał te klucze do śmietnika. Po zjeździe przekazałem je na okienko” - napisał pan Dominik, motorniczy Tramwajów Warszawskich.

Czy mężczyzna otrzymał obiecaną nagrodę za znalezienie części zguby? Niestety nie wiadomo. Między innymi o to zapytaliśmy Tramwaje Warszawskie. Czekamy na odpowiedź.

