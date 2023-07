Warszawa: Ostra chryja, kobiety pobiły się w tramwaju! Wstrzymały ruch na trasie. Co tam się działo!?

Chrcynno. Aeroklub Warszawski żegna ofiary katastrofy samolotu

Nie milkną echa tragedii pod Nasielskiem. W poniedziałkowy wieczór w jednej chwili życie straciło aż 5 osób. Samolot Cessna 208 B spadł prosto na na hangar pełen ludzi. W katastrofie życie stracili m.in. mistrzyni polski w spadochroniarstwie, student Wojskowej Akademii Technicznej i naukowiec z Białegostoku.

Teraz w sieci pojawił się poruszający post. We wpisie na profilu facebookowym Aeroklubu Warszawskiego czytamy: - Nie mamy słów, by wyrazić nasz ból. Sercem jesteśmy ze wszystkimi poszkodowanymi oraz rodzinami i bliskimi tych, którzy zginęli. Przyjmijcie nasze najszczersze kondolencje – napisali autorzy posta. Zamieścili do tego zdjęcia wszystkich ofiar tragedii.

Tymczasem śledczy pracują nad wyjaśnieniem przyczyn katastrofy. W środę (19 lipca) pojawiły się wyniki sekcji zwłok pilota. - raz głowy oraz stłuczenie płuc było przyczyną śmierci pilota, który zginął w katastrofie lotniczej w Chrcynnie - poinformowała w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

i Autor: Aeroklub Warszawski/Facebook Oni zginęli w katastrofie samolotu w Chrcynnie. Pożegnanie warszawskiego aeroklubu łamie serce