Mieszkańcy piszą maile do ratusza ws. Madonny

Nowa restauracja Madonna, funkcjonuje przy Placu Konstytucji od około dwóch miesięcy. Wystrój knajpy z włoskim jedzeniem od początku budzi kontrowersje i skrajne emocje. Do tego stopnia, że do warszawskiego ratusza piszą oburzeni mieszkańcy. - Wpłynęło sporo e-maili w sprawie tej restauracji. W grudniu ubiegłego roku była to petycja, czyli zorganizowana akcja, korespondencja tej samej treści, przekazana przez ok. 2500 osób – powiedział nam Jakub Leduchowski, rzecznik stołecznego urzędu. Dodał, że w styczniu dotarły do ratusza następne wiadomości. - Mamy już kilkaset kolejnych maili, tym razem o charakterze indywidualnym. Osoby, które piszą do miasta w tej sprawie, domagają się interwencji, zamknięcia lokalu, piszą o swoim oburzeniu i odczuciach związanych z obrazą uczuć religijnych – stwierdził Jakub Leduchowski.

Urzędnicy sugerują zgłaszać sprawę na policję

Jednak warszawski ratusz nie może ingerować w wystrój prywatnej restauracji. - Nie jesteśmy właściwym adresatem takich apeli czy oczekiwań, ponieważ nie mamy żadnych narzędzi ani kompetencji, które pozwalałyby ingerować w wystrój lokalu czy swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – tym bardziej, że lokal nie należy do miasta, restauracja znajduje się w prywatnym lokalu – wytłumaczył rzecznik ratusza. Dodał, że jeśli ktoś czuje się urażony, widzi w działalności czy wystroju złamanie przepisów, to sprawę powinien kierować do organów ścigania.

Ordo Iuris wyraża sprzeciw

Sprawą zainteresował się również Instytut na Rzecz Kultury Prawnej – Ordo Iuris, który stworzył petycję, pod którą do tej pory podpisało się blisko 16 tys przeciwników restauracji. - Wystrój restauracji Madonna jest jednym wielkim wyszydzeniem chrześcijańskich symboli. Jak wskazuje sama nazwa lokalu, głównym obiektem drwin jego pomysłodawców jest Matka Boża, którą nieustannie ukazuje się w bluźnierczym, seksualnym kontekście – czytamy w petycji przygotowanej przez Instytut Ordo Iuris.

Dlaczego restauracja Madonna uraża katolików?

Dlaczego wystrój Madonny jest tak kontrowersyjny? Dziennikarz „SE” był w środku. W restauracji znajdziemy bardzo dużo symboli religijnych przerobionych w jakiś sposób, nawiązując do popkultury. Od kolorowych neonów nawiązujących do seksu i pornografii, przez wizerunki świętych ze zmienionymi twarzami, kończąc na tęczowych figurach Matki Boskiej i kolorowych różańcach zawieszonych na butelkach z alkoholem. Więcej pisał o tym nasz dziennikarz w swoim felietonie.

Wszystkie stoliki zajęte

Mimo negatywnych emocji ze strony środowisk katolickich, restauracja wciąż ma wielu zwolenników. Lokal nieustannie ma zapełnione niemal wszystkie stoliki, a rezerwacji trzeba dokonywać z wyprzedzeniem. Madonna lubiana jest przez instagramerów, tiktokerów oraz osoby ze środowiska LGBT.

Będą odmawiać różaniec przed wejściem

Zwolennicy propagowania religii chrześcijańskiej nie poprzestają jednak w walce z – według nich – bluźnierczym wystrojem lokalu. Organizacje „Krucjata Młodych – TFP”, oraz „Polska Katolicka, nie laicka” zaplanowały masowe odmawianie różańca w intencji zamknięcia restauracji. Wydarzenie ma się odbyć przed wejściem do knajpy, w sobotę 27 stycznia, o godz. 17.00. Udział zadeklarowało do tej pory 150 osób.

