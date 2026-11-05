„Osoba pod pociągiem”. Akcja służb na stacji Politechnika. Mężczyzna trafił do szpitala

Stołeczna straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godz. 13.53. Wynikało z niego, że na stacji M1 Politechnika jeden z pasażerów znalazł się pod pociągiem metra. Na miejsce wysłano cztery zastępy. Cała stacja jest zamknięta.
- Pod pociągiem znalazł się mężczyzna. Zachował przytomność. Ewakuowaliśmy go już spod taboru. Karetką został przewieziony do szpitala - mówi nam dyżurny warszawskiej PSP.
Warszawski Transport Publiczny przekazał informację, że pociągi metra kursują w dwóch pętlach:
- Kabaty >< Metro Wilanowska;
- Młociny > Świętokrzyska;
- Centrum > Młociny.
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Stacja Centrum otwarta jest tylko dla pasażerów jadących w kierunku Młocin.
Ruch pociągów, po wydobyciu mężczyzny, powinien niedługo wrócić do normny.
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