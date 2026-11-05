„Osoba pod pociągiem”. Akcja służb na stacji Politechnika. Mężczyzna trafił do szpitala

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-05 14:33

Niebezpieczny wypadek na stacji metra Politechnika. Jak ustalił „Super Express” doszło to zdarzenia z udziałem pasażera. Mężczyzna przeżył i był świadomy. Strażacy zdążyli go wydobyć spod taboru. Karetką został przewieziony do szpitala. Pociągi metra jeżdżą w dwóch pętlach.

Pasażerowie na peronie stacji metra Politechnika, przy którym stoi pociąg. O wypadku na stacji przeczytasz na SE.
Autor: MAREK ZIELINSKI / SUPER EXPRESS

Stołeczna straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godz. 13.53. Wynikało z niego, że na stacji M1 Politechnika jeden z pasażerów znalazł się pod pociągiem metra. Na miejsce wysłano cztery zastępy. Cała stacja jest zamknięta.

- Pod pociągiem znalazł się mężczyzna. Zachował przytomność. Ewakuowaliśmy go już spod taboru. Karetką został przewieziony do szpitala - mówi nam dyżurny warszawskiej PSP.

Warszawski Transport Publiczny przekazał informację, że pociągi metra kursują w dwóch pętlach:

- Kabaty >< Metro Wilanowska;

- Młociny > Świętokrzyska;

- Centrum > Młociny.

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Stacja Centrum otwarta jest tylko dla pasażerów jadących w kierunku Młocin.

Ruch pociągów, po wydobyciu mężczyzny, powinien niedługo wrócić do normny.

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Utrudnienia M1
Autor: WTP/ Materiały prasowe Utrudnienia M1
 
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