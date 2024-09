Ostatnie Pokolenie sparaliżowało centrum Warszawy na początek roku szkolnego. Zapowiedź kolejnych blokad

Warszawa. Początek roku szkolnego. Ostatnie Pokolenie zablokowało Świętokrzyską

Aktywiści i aktywistki Ostatniego Pokolenia w poniedziałek, 2 września, zablokowali ruch na ulicy Świętokrzyskiej w centrum Warszawy, w kierunku ronda ONZ. Na miejscu pojawiła się policja. Funkcjonariusze po paru minutach usunęli protestujących z drogi.

"Początek akcji pokrywa się z rozpoczęciem roku szkolnego. Organizacja chce w ten sposób zwrócić uwagę na odpowiedzialność rodziców za zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, które jest zagrożone z powodu kryzysu klimatycznego" - przekazała Julia Keane. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Ostatnie Pokolenie zapowiedziało kolejne blokady

Od początku nowego roku szkolnego, 2 września, zaczynają się blokady w centrum Warszawy. Ostatnie Pokolenie zwraca się bezpośrednio do rodziców, by zainteresowali się przyszłością pociech i zareagowali na kryzys klimatyczny.

O co walczą aktywiści "Ostatniego Pokolenia"?

Ostatnie Pokolenie to organizacja oporu domagająca się zmian w transporcie publicznym w celu ograniczenia szkodliwego oddziaływania ruchu samochodowego na środowisko. Aktywiści blokują mosty i drogi w Warszawie, ponieważ premier Donald Tusk nie poparł ich postulatów dotyczących walki z wykluczeniem transportowym w Polsce.

"Dlaczego obywatele muszą blokować drogi, aby być wysłuchani? Nie chcielibyśmy tego robić, ale kiedy rząd ignoruje listy, petycje i demonstracje, nie daje nam wyboru. Zakłócenia ruchu mogą być frustrujące i przepraszamy za nie, ale w tej chwili jesteśmy na autostradzie do klimatycznego piekła i musimy natychmiast się zatrzymać. Korki to nic w porównaniu do zniszczeń, które przyniesie kryzys klimatyczny" – mówiła Michalina Czerwońska z "Ostatniego Pokolenia".