Oszustwo na 200 tysięcy złotych! „Odbieraczka" wpadła w Warszawie – grozi jej 8 lat więzienia

W kwietniu mieszkanka Komorowa (pow. pruszkowski) stała się ofiarą oszustwa. Podczas rozmowy telefonicznej przestępcy wmówili jej, że jej bliski uległ wypadkowi i potrzebuje pieniędzy. Kobieta uwierzyła w tę historię i zgodziła się przekazać gotówkę osobie, która miała się po nią zgłosić.

„Kiedy tak zwana „odbieraczka” pojawiła się w domu pokrzywdzonej, ta przekazała jej gotówkę w różnych walutach na łączną kwotę około 200 tysięcy złotych” – relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

Kilka dni temu w Warszawie policjanci zatrzymali 39-letnią kobietę, która odebrała pieniądze od seniorki. Podczas przeszukania jej mieszkania znaleziono telefon, którego używała w dniu przestępstwa.

„Podejrzana została przewieziona do Komendy Stołecznej Policji. Przyznała, że jakiś czas temu, na polecenie nieznanych jej osób, odbierała pieniądze od starszej mieszkanki Komorowa, za co miała otrzymać zapłatę. Następnie pieniądze te przekazała pod jednym z warszawskich hoteli wskazanej jej kobiecie” – informuje Edyta Adamus.

Kobiecie przedstawiono zarzut oszustwa, za co grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie, a sąd się do tego wniosku przychylił. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Policja apeluje o ostrożność i weryfikowanie informacji, zwłaszcza tych przekazywanych telefonicznie. Oszuści często wykorzystują emocje i presję czasu, aby wyłudzić pieniądze od swoich ofiar. W przypadku podejrzeń należy niezwłocznie skontaktować się z policją.