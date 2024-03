Oto najbogatsi Polacy. Dla nich 800+ to marne grosze. Te liczby robią piorunujące wrażenie

To koniec! Ojciec Rydzyk zamyka interes. To ostatni moment na zakupy

Biedna Polska, bogata Polska

Polskie społeczeństwo jest podzielone. I nie chodzi nam tutaj o poglądy polityczne. W kraju żyją zarówno osoby skrajnie biedne, które nie mają co do garnka włożyć, jak i takie, które są wręcz obrzydliwie bogate. Te pierwsze dziesięć razy zastanowią się nim wydadzą bodaj złotówkę, a sen z powiek ściąga im myśl, czy pieniędzy wystarczy do kolejnej wypłaty/kolejnego zasiłku. Ta druga grupa, której w życiu zawodowym poszczęściło się o wiele bardziej, korzysta z uroków bogactwa, zwiedzając świat i rozmyślając, jak jeszcze pomnożyć swój i tak horrendalnie wysoki już majątek. Dla nich 800+, które tak cieszy oczy rodziców dzieci, to jedynie marne grosze. Ot, jeden rachunek za nową torebkę czy posiłek w bardzo drogiej restauracji.

Oto najbogatsi Polacy

Jak co roku miesięcznik Forbes opublikował listę 100 najbogatszych Polaków. Niejedna osoba może tylko pomarzyć, by mieć tyle pieniędzy co oni. Majątki poszczególnych bogaczy sięgają nawet kilkudziesięciu miliardów złotych! Co więcej, ich łączna wartość w ciągu roku zwiększyła się o 38 miliardy złotych, czyli ponad 15 proc. Tym samym osiągnęła poziom 286 mld złotych!

Na tym nie koniec. Magazyn Forbes zaznaczył, że jesteśmy już blisko momentu, gdy całą tę listę 100 najbogatszych Polaków wypełnią wyłącznie miliarderzy!

W poniższej galerii zdjęć publikujemy wizerunki osób, które zajęły pierwszych 25 miejsc. Wysokość ich majątków zwala z nóg. Co robić z takimi pieniędzmi!?