Otwock: Był poszukiwany, zapukała do niego policja. Nie uwierzycie, gdzie się schował. Można paść ze śmiechu!

Jeden z mieszkańców Otwocka był poszukiwany przez policję. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, bo miał do odbycia karę więzienia. Za kraty się jednak nie wybierał, więc odwiedzili go mundurowi. Drzwi jego domu otworzył jednak kolega ściganego. Oświadczył, że nic nie wie o poszukiwanym znajomym. Funkcjonariusze nie uwierzyli jednak w tę bajeczkę. Podczas sprawdzania domu zauważyli za szafą sylwetkę osoby przykrytej kocem. Okazało się, że jest to poszukiwany mężczyzna. – Po potwierdzeniu jego tożsamości, został on zatrzymany celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności – przekazał mł.asp. Marcin Jabłoński z otwockiej policji.

Łowcy głów wytropili groźnego gangstera. Był poszukiwany trzema listami gończymi

Warszawa, Praga-Północ. Policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę. W jego mieszkaniu znaleziono broń i nielegalne substancje

W czerwcu pisaliśmy o podobnej sprawie. Kryminalni zatrzymali 33-letniego mieszkańca Pragi-Północ, poszukiwanego na podstawie sądowego nakazu doprowadzenia do aresztu śledczego. Mężczyzna miał do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności. Dodatkowo, policjanci podejrzewali, że może posiadać narkotyki. Jak informuje nadkom. Paulina Onyszko z praskiej policji, 33-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Po przybyciu funkcjonariuszy policji pod wskazany wcześniej adres, nikt nie chciał otworzyć drzwi. Dopiero interwencja strażaków, którzy zostali wezwani na miejsce, umożliwiła wejście służbom do mieszkania. W lokalu znajdowała się kobieta ze swoimi dziećmi. Podczas przeszukania, w pokoju dziecięcym, pod materacem łóżka, funkcjonariusze znaleźli ukrywającego się 33-letniego mężczyznę. 33-latek został przewieziony do komendy policji przy ul. Jagiellońskiej. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.