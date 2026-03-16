Awantura na pokładzie. Pasażer otworzył drzwi samolotu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2026-03-16 14:55

Niebezpieczna sytuacja na pokładzie samolotu, który przyleciał z Teneryfy do Warszawy. Jeden z pasażerów otworzył wyjście ewakuacyjne, gdy maszyna kołowała już po płycie lotniska. Zjeżdżalnia ratunkowa automatycznie się rozwinęła, a mężczyzna zsunął się na płytę lotniska i próbował uciec. Szybko zatrzymali go funkcjonariusze Straży Granicznej.

Lotnisko Okęcie: Afera na pokładzie! Hiszpan otworzył drzwi samolotu, grozi mu więzienie.

i

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe
  • Groźna sytuacja w samolocie z Teneryfy
  • Mężczyzna samowolnie rozszczelnił kabinę i opuścił pokład.
  • Krewki 27-latek z Hiszpanii szybko wpadł w ręce mundurowych.

Szokujące sceny po lądowaniu samolotu z Teneryfy w Warszawie

Do zdarzenia doszło już po wylądowaniu samolotu, gdy maszyna jechała na wyznaczone miejsce postojowe. Jak poinformowała rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Dagmara Bielec, jeden z pasażerów nagle odblokował wyjście ewakuacyjne w kadłubie samolotu. W efekcie automatycznie uruchomiła się pneumatyczna zjeżdżalnia.

Chwilę później 27-letni obywatel Hiszpanii zsunął się po niej na płytę lotniska i zaczął uciekać. Funkcjonariusze szybko go zatrzymali. Mężczyzna był bardzo pobudzony i stawiał opór, dlatego mundurowi musieli użyć siły i założyć mu kajdanki.

Najpierw lekarz, potem zatrzymanie

Po zatrzymaniu 27-latek trafił do lotniskowego ambulatorium na badanie lekarskie. Następnie został zatrzymany za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Za takie przestępstwo grożą poważne konsekwencje – od wysokiej grzywny po karę więzienia.

To nie koniec problemów Hiszpana. Straż Graniczna wszczęła wobec niego postępowanie i zdecydowała o jego wydaleniu z Polski ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dodatkowo sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny na 3 miesiące w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. 

LOTNISKO
OKĘCIE
LOTNISKO CHOPINA