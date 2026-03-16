Awantura na pokładzie. Pasażer otworzył drzwi samolotu

Groźna sytuacja w samolocie z Teneryfy

Do zdarzenia doszło już po wylądowaniu samolotu, gdy maszyna jechała na wyznaczone miejsce postojowe. Jak poinformowała rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Dagmara Bielec, jeden z pasażerów nagle odblokował wyjście ewakuacyjne w kadłubie samolotu. W efekcie automatycznie uruchomiła się pneumatyczna zjeżdżalnia.

Chwilę później 27-letni obywatel Hiszpanii zsunął się po niej na płytę lotniska i zaczął uciekać. Funkcjonariusze szybko go zatrzymali. Mężczyzna był bardzo pobudzony i stawiał opór, dlatego mundurowi musieli użyć siły i założyć mu kajdanki.

Najpierw lekarz, potem zatrzymanie

Po zatrzymaniu 27-latek trafił do lotniskowego ambulatorium na badanie lekarskie. Następnie został zatrzymany za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Za takie przestępstwo grożą poważne konsekwencje – od wysokiej grzywny po karę więzienia.

To nie koniec problemów Hiszpana. Straż Graniczna wszczęła wobec niego postępowanie i zdecydowała o jego wydaleniu z Polski ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dodatkowo sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny na 3 miesiące w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.