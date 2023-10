i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Pasażerowie utkną w pociągach, PKP Intercity zapowiada zmiany. Jest data!

Pasażerowie utkną w pociągach, PKP Intercity zapowiada zmiany. Jest data!

To już oficjalne. W najbliższym czasie pasażerowie podróżujący pociągami PKP Intercity utkną w nich na godzinę. Pociągi zatrzymają się na stacjach tylko po to, by dotrzeć do celu zgodnie rozkładem jazdy. Totalny armagedon komunikacyjny zbliża się do nas wielkimi krokami. Kiedy możemy spodziewać się utrudnień na trasach?