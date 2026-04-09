PEKAO BIKE EXPO Narodowy Test Rowerowy 11–13 kwietnia na stadionie PGE Narodowym w Warszawie

PEKAO BIKE EXPO to okazja do testowania najnowszych modeli rowerów i akcesoriów na specjalnie przygotowanych torach pod dachem stadionu, w tym na unikalnym podjeździe i zjeździe. To jedyny tak kompleksowy test rowerowy w Europie, pozwalający porównać sprzęt wielu producentów w jednym miejscu. W tym roku sponsorem tytularnym imprezy jest Bank Pekao S.A.

– Jako wierny fan sportów rowerowych – zarówno w wydaniu rekreacyjnym, jak i bardziej profesjonalnym – z pełnym przekonaniem podpisuję się pod tym, że rower to świetny i łatwo dostępny sposób na aktywne spędzanie czasu. Jeżdżę na rowerze od wielu lat i wiem, jak ogromną daje to energię, satysfakcję i radość. Chcemy wspierać wszystkich, którzy wybierają aktywność, zdrowie i nowoczesne formy mobilności. Obecność Banku Pekao na BIKE EXPO to kolejny krok w rozwijaniu naszych inicjatyw promujących aktywny styl życia – komentuje Błażej Szczecki, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

– BIKE EXPO – Narodowy Test Rowerowy – to dla miłośników dwóch kółek ulubiony punkt programu w wiosennym kalendarzu. Ci, którzy choć raz nas odwiedzili, wracają, skuszeni wspaniałą atmosferą rowerowej wspólnoty. To przestrzeń do wymiany myśli, wysłuchania porad profesjonalistów i rozbudzenia w sobie pasji do dwóch kółek. To również prezentacja nowości z rowerowego świata, sprzętu i akcesoriów oraz niezliczone możliwości testowania najróżniejszych modeli rowerów. BIKE EXPO rośnie z roku na rok, a współpraca z Bankiem Pekao S.A. dodaje nam skrzydeł. Dla mnie, jako pomysłodawcy i organizatora, a przede wszystkim aktywnego miłośnika kolarstwa, to prawdziwa radość spotkać na swojej drodze ludzi, którzy rozumieją potrzebę promowania aktywnego trybu życia. Dlatego z dumą ogłaszam, że ósma edycja BIKE EXPO nosi nazwę PEKAO BIKE EXPO – dodaje Arkadiusz Walus, organizator wydarzenia.

Autor: BANK PEAKO S.A./ Materiały prasowe

Gwoździem programu będzie Pekao Parada Rodzinna, która odbędzie się 12 kwietnia o godz. 12.00. Uczestnicy przejadą widowiskową trasą prowadzącą przez tunel na płytę stadionu, następnie wokół niej, po czym wyjadą na promenadę zewnętrzną PGE Narodowego i wrócą przed bramę główną.

Na czele peletonu pojadą gwiazdy największych wyścigów świata: Rafał Majka – jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników, dwukrotny zwycięzca klasyfikacji górskiej Tour de France (2014, 2016), brązowy medalista olimpijski z Rio oraz zwycięzca etapów wielkich tourów, a także Fabio Aru – triumfator klasyfikacji generalnej Vuelta a España (2015), zwycięzca etapów Giro d’Italia i Tour de France oraz jeden z czołowych kolarzy swojego pokolenia. Dołączy do nich Aga Patoka, ambasadorka Rowerowej Polski PZU, edukatorka i promotorka bezpiecznej jazdy oraz zdrowego stylu życia. W przejeździe uczestniczyć będą także ambasadorzy Banku Pekao.

Każdy uczestnik Pekao Parady Rodzinnej otrzyma darmowe zaproszenie na PEKAO BIKE EXPO oraz możliwość udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

- Pekao Parada Rodzinna to międzypokoleniowe wydarzenie i jeden z najbardziej angażujących momentów PEKAO BIKE EXPO. Pokazuje, jak wiele radości daje wspólne spędzanie czasu na rowerze. Zależy nam, by ta akcja była przepełniona pozytywną energią i dobrą zabawą, gdzie każdy – od najmłodszych po dorosłych – poczuje wyjątkową atmosferę. Przejazd przez PGE Narodowy nada temu doświadczeniu unikalny charakter i sprawi, że pozostanie ono w pamięci na długo - mówi Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao S.A., sponsora PEKAO BIKE EXPO.

Bank zachęca do odwiedzenia stref Pekao, gdzie na uczestników imprezy czeka na mnóstwo atrakcji. W sobotę oraz niedzielę, na jednej z nich, będzie można spotkać się z doradcami Banku Pekao.

W sobotę i niedzielę (11–12 kwietnia) bilety na PGE Narodowy będą dostępne dla publiczności (można je nabyć online lub w kasach stadionu podczas trwania wydarzenia). Z kolei trzeciego dnia PGE Narodowy będzie gościć branżę oraz media. Tego dnia m.in. zaprezentowany zostanie raport rowerowy stworzony przez analityków z Banku Pekao S.A.