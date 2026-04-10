Pierwsza Komunia Święta nie dla wszystkich dzieci? W tych przypadkach ksiądz może powiedzieć "nie"

Pierwsza Komunia Święta. Które dzieci nie otrzymają sakramentu?

Pierwsza Komunia Święta jest drugim sakramentem przyjmowanym przez dzieci z wierzących rodzin. Przyjęło się, że udziela się go uczniom trzeciej klasy szkoły podstawowej (dzieciom w wieku 8-9 lat). Dzieje się to podczas uroczystej mszy świętej. Wtedy właśnie mali katolicy po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą, ciało Chrystusa pod postacią chleba.

Jasno określa to Kodeks Prawa Kanonicznego. "Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa" - czytamy.

Okazuje się jednak, że nawet spełniając ten warunek, nie wszystkie dzieci będą mogły do pierwszej komunii przystąpić. Istnieją bowiem też inne z góry ustalone przez kościół katolicki zasady. Naruszenie chociaż jednej z nich może skutkować tym, że ksiądz powie komunii dziecka stanowcze "nie".

Kiedy ksiądz nie dopuści Twojego dziecka do Pierwszej Komunii? Sprawdź nim będzie za późno

Zgodnie z prawem kanonicznym, by dziecko mogło przyjąć sakrament Eucharystii, musi spełnić trzy kluczowe warunki:

musi być ochrzczone (ewentualnie może przyjąć chrzest przed komunią lub w jej trakcie)

(ewentualnie może przyjąć chrzest przed komunią lub w jej trakcie) musi przejść odpowiednie przygotowania do pierwszej komunii (m.in. uczęszczać na lekcje religii i nauczyć się podstawowych modlitw)

(m.in. uczęszczać na lekcje religii i nauczyć się podstawowych modlitw) jego rodzice muszą być wierzący i praktykujący (jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, dziecko nie może przystąpić do komunii, bo jego opiekunowie "nie wspierają rozwoju duchowego pociechy")

Co więcej, jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego: "do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane". To akurat kwestia, którą poruszaliśmy już chwilę wcześniej. Ale przypomnijmy raz jeszcze: dziecko przede wszystkim MUSI ROZUMIEĆ, czym jest Ciało Chrystusa.

Złamanie którejś z zasad jest równoznaczne a tym, że choćby rodzice i ich pociacha bardzo tego chcieli, dziecko do Pierwszej Komunii Świętej niestety nie przystąpi.

Czy młodsze dziecko może przyjąć Pierwszą Komunię Świętą?

Warto również zwrócić uwagę, że istnieje wyjątek, by Pierwszą Komunię Świętą przyjęło dziecko młodsze niż trzecioklasista. "Dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą" - podaje Kodeks Prawa Kanonicznego.

Jednak nie tylko ciężka choroba i niebezpieczeństwo śmierci mogą sprawić, by dziecko wcześniej przyjęło komunię. Papież Jan Paweł II w książce "Wstańcie, chodźmy" zaznaczył, że jeżeli dziecko bardzo tego pragnie i jest świadome, czym jest sakrament Eucharystii, może go przyjąć nawet jeśli nie skończyło wymaganych 8 lat.

