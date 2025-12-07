Pierwszy olejomat w Warszawie. Gdzie się znajduje i jak działa?

W Warszawie pojawił się pierwszy olejomat, innowacyjne urządzenie do recyklingu zużytego oleju spożywczego.

To setny olejomat w kraju.

Dowiedz się, jak działa to ekologiczne rozwiązanie.

Olejomaty - co to takiego?

Olejomaty to prywatna inicjatywa ekologów pasjonatów. Wymyślili urządzenia do oddawania zużytego oleju spożywczego, który w wielu gospodarstwach po smażeniu często trafia do kanalizacji lub do kosza. Automat wydaje specjalną butelkę, do której w domu należy zbierać wystudzony olej, po napełnieniu zwrócić, a tłuszcz trafi do recyklingu m.in. do produkcji biopaliw czy detergentów.

Pierwszy olejomat w Warszawie już działa

Jedną z pierwszych pełnych butelek wrzuciła przy reporterach „SE” Emilia Szkudlarek, dyrektor Wola Parku.

- Może gdyby nie moje osobiste doświadczenia, nie byłabym tak entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu. Ale sama w domu musiałam walczyć z zatkaną kanalizacją, więc wiem jak uciążliwe konsekwencje powoduje wylewanie tłuszczu z patelni do zlewu czy toalety – mówi Emilia Szkudlarek. Przyniosła w słoikach zużyty olej, gdy tylko olejomat zaczął działać zainstalowała aplikację, przelała tłuszcz do zielonej butelki, wrzuciła do środka i zabrała kolejną z olejomatu do napełnienia w domu.

Tak może zrobić każdy warszawiak. - Może jeden olejomat wiosny nie czyni, ale mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej – mówią inicjatorzy pomysłu, którzy od 2024 r. zarazili ideą kilkadziesiąt gmin w Polsce (na Mazowszu jest już 30 olejomatów). Próbowali zainteresować też ideą władze Warszawy, ale w biurze gospodarki odpadami usłyszeli, że mogą postawić testowo… dwa – w PSZOK-ach, czyli na końcach miasta.

Jeden olejomat to za mało?

- Nam chodzi o to, żeby olejomaty stały w przestrzeni miasta, tam, gdzie ludzie są na co dzień, a nie przyjeżdżają tylko okazjonalnie. Badania wskazują, że dla 71 proc. Polaków dostępność olejomatu w pobliżu to główny czynnik motywujący do oddawania zużytego oleju do recyklingu – argumentuje Małgorzata Rdest, wiceprezes Emka Oil, inicjatorka olejomatów. IKR