Pijany 31-latek jechał slalomem. Wiózł w aucie dziecko, choć nie miał prawa jazdy

Monika Półbratek
Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
2026-03-21 12:47

Pijany kierowca jechał „slalomem”. Wpadł, zanim zdążył daleko odjechać. W miejscowości Przykory (gm. Miastków Kościelny) policjanci zatrzymali 31-letniego kierowcę audi, który prowadził auto mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W samochodzie znajdowało się dziecko. Jak się okazało - mężczyzna nie miał też prawa jazdy.

i

Autor: KPP Garwolin/ Materiały prasowe
  • Pijany kierowca bez prawa jazdy wiózł dziecko, jadąc "slalomem" po całej szerokości pasa.
  • Zatrzymany 31-latek miał ponad 2 promile alkoholu, narażając dziecko na niebezpieczeństwo.
  • Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego kierowcę?

Pijany 31-latek zatrzymany w gminie Miastków Kościelny

Do zdarzenia doszło we wtorek 17 marca około godziny 14:30. Garwolińscy policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o kierowcy audi, który porusza się w sposób wskazujący na brak kontroli nad pojazdem - jechał slalomem, co mogło sugerować, że jest pod wpływem alkoholu. W zgłoszeniu pojawiła się też informacja, że w aucie przebywa dziecko.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. W miejscowości Przykory zauważyli wskazany pojazd. Audi było zaparkowane, a w jego pobliżu znajdował się mężczyzna odpowiadający rysopisowi kierowcy. 31-latek przebywał na placu zabaw i opiekował się małoletnią dziewczynką. 

Miał dwa promile. Dziecko trafiło pod opiekę matki

Już na pierwszy rzut oka było widać, że nie jest trzeźwy. Badanie alkomatem jedynie potwierdziło przypuszczenia - wynik wskazał ponad 2 promile alkoholu w organizmie! Dodatkowo po sprawdzeniu w systemach okazało się, że mężczyzna nigdy nie powinien znaleźć się za kółkiem - nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Policjanci zadbali o bezpieczeństwo dziecka. Dziewczynka po interwencji została przekazana pod opiekę matce.

Grozi mu więzienie

31-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, mimo obowiązku opieki. Za te czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

