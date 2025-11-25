Pijany kierowca straci auto warte 46 tys. złotych. Jego dacia trafi do policji!?

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2025 roku w Ciechanowie. Mariusz S., mając 2,6 promila alkoholu we krwi, prowadził samochód osobowy marki Dacia Duster. Podczas wyjeżdżania z parkingu spowodował drobną kolizję, a następnie został zatrzymany przez właściciela uszkodzonego pojazdu. Sprawa trafiła do prokuratury, która szybko podjęła decyzję o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

− Prokurator, po ustaleniu i zabezpieczeniu niezbędnego materiału dowodowego skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ciechanowie − informuje Bartosz Maliszewski, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej.

Prokuratura zabezpieczyła Dacię Duster. Auto trafi do policji?

Z uwagi na wysokie stężenie alkoholu w organizmie kierowcy (powyżej 1,5 promila), prokurator zabezpieczył na poczet przyszłego orzeczenia pojazd mechaniczny − samochód Dacia Duster. Jak ustalono w toku dochodzenia, kilkuletni, w pełni sprawny terenowy pojazd jest wart około 46 tysięcy złotych.

− Prokurator Rejonowy w Sierpcu będzie wnioskował o orzeczenie przepadku samochodu na rzecz służb mundurowych, by przejęty terenowy samochód służył dalej funkcjonariuszom w ściganiu przestępstw − dodaje rzecznik prokuratury.

Sprawa ma swój finał w sądzie. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na początek grudnia 2025 roku. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, Dacia Duster trafi do policji i będzie służyć funkcjonariuszom w codziennej pracy.

Co grozi pijanemu kierowcy?

Przypomnijmy, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku Mariusza S. prokuratura będzie wnioskować również o przepadek samochodu, co stanowi dodatkową dolegliwość finansową dla sprawcy.

