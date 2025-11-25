Pijany kierowca straci auto warte 46 tys. złotych. Jego dacia trafi do policji!?

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-25 17:30

Pijany kierowca z Ciechanowa może pożegnać się ze swoim samochodem. Prokuratura Rejonowa w Sierpcu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który prowadził auto pod wpływem alkoholu. Prokurator zabezpieczył na poczet przyszłej kary jego Dacię Duster. Teraz auto może trafić w ręce policji!

Pijany kierowca straci auto warte 46 tys. złotych. Jego dacia trafi do policji!?

i

Autor: Prokuratura Okręgowa w Płocku/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2025 roku w Ciechanowie. Mariusz S., mając 2,6 promila alkoholu we krwi, prowadził samochód osobowy marki Dacia Duster. Podczas wyjeżdżania z parkingu spowodował drobną kolizję, a następnie został zatrzymany przez właściciela uszkodzonego pojazdu. Sprawa trafiła do prokuratury, która szybko podjęła decyzję o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

Prokurator, po ustaleniu i zabezpieczeniu niezbędnego materiału dowodowego skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ciechanowie − informuje Bartosz Maliszewski, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej.

Prokuratura zabezpieczyła Dacię Duster. Auto trafi do policji?

Z uwagi na wysokie stężenie alkoholu w organizmie kierowcy (powyżej 1,5 promila), prokurator zabezpieczył na poczet przyszłego orzeczenia pojazd mechaniczny − samochód Dacia Duster. Jak ustalono w toku dochodzenia, kilkuletni, w pełni sprawny terenowy pojazd jest wart około 46 tysięcy złotych.

Prokurator Rejonowy w Sierpcu będzie wnioskował o orzeczenie przepadku samochodu na rzecz służb mundurowych, by przejęty terenowy samochód służył dalej funkcjonariuszom w ściganiu przestępstw − dodaje rzecznik prokuratury.

Sprawa ma swój finał w sądzie. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na początek grudnia 2025 roku. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, Dacia Duster trafi do policji i będzie służyć funkcjonariuszom w codziennej pracy.

Co grozi pijanemu kierowcy?

Przypomnijmy, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku Mariusza S. prokuratura będzie wnioskować również o przepadek samochodu, co stanowi dodatkową dolegliwość finansową dla sprawcy.

Super Express Google News
Gnał przed siebie nie patrząc na znaki. Wysokość mandatu zwala z nóg
Sonda
Czy kary dla pijanych kierowców powinny być jeszcze bardziej dotkliwe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DACIA
DACIA DUSTER
PIJANY KIEROWCA