Pijany wjechał Audi w stado krów. Zabił osiem zwierząt

Groźny wypadek we Wszystkich Świętych

Do wypadku doszło w niedzielę, 1 listopada, krótko po godz. 3.30 w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim. Audi poruszało się ul. Mazowiecką na trasie prowadzącej z Jednorożca w kierunku Parci.

Nocą na jezdni znajdowało się stado krów. Kierujący samochodem uderzył w zwierzęta. Zgłoszenie o poważnym wypadku natychmiast postawiło na nogi miejscowe służby ratunkowe.

Skutki uderzenia okazały się tragiczne. Zginęło osiem sztuk bydła. Część zwierząt padła bezpośrednio na drodze.

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- W wyniku wypadku osiem krów nie przeżyło zdarzenia, a kierujący doznał obrażeń ciała i z miejsca zdarzenia został przetransportowany do szpitala. Policjanci zabezpieczali ślady i wykonywali oględziny miejsca zdarzenia. Dalsze postępowanie ma wyjaśnić szczegółowy przebiegi i okoliczności wypadku - przekazała w komunikacie asp. Ilona Cichocka, oficer prasowy policji w Przasnyszu.

Kierowca Audi pił wcześniej alkohol

Za kierownicą samochodu siedział 38-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Przed zabraniem do szpitala, policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie wykazało 0,81 promila alkoholu w organizmie.

Samo stwierdzenie nietrzeźwości kierującego nie kończy wyjaśniania sprawy. Policjanci muszą odtworzyć cały przebieg zdarzenia i ustalić, w jakiej odległości mężczyzna mógł zauważyć zwierzęta.

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Tym samym funkcjonariusze będą sprawdzali między innymi z jaką prędkością poruszało się Audi, jaka była widoczność na drodze oraz czy właściciel stada właściwie je zabezpieczył.

Niezależnie jednak od wyników ekspertyz, dla 38-latka sam fakt prowadzenia w stanie nietrzeźwości, który liczy się od wyniku powyżej 0,50 promila, oznacza poważne kłopoty, takie jak nawet do trzech lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 15 lat.

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