Piknik na Mokotowie. Warszawiacy spotkali się pod odnowionym Kopcem Powstania Warszawskiego

Warszawa. Piknik pod Kopcem Powstania Warszawskiego

Trudno jest o bardziej przejmujący symbol upamiętniający zniszczoną Warszawę. Wysokie na 37 metrów sztuczne wzniesienie usypane zostało z gruzów miasta. Teraz to miejsce przypominające tragiczną historię miasta zyskało nowe oblicze. Przez ostatnie miesiące trwały ostatnie prace mające na celu przebudowę i zagospodarowanie tej przestrzeni. Park i samo wzniesienie doczekały się gruntownego remontu. Na szczycie Kopca znalazł się odnowiony symbol Polski Walczącej. Powstała ścieżka dydaktyczna nawiązująca do historii miast i miejsce do rekreacji na łące.

W sobotę od godz. 13 do 17 trwało specjalne wydarzenie. Na piknik zorganizowany przez miasto przyszło wiele rodzin z dziećmi. Pogoda dopisała i mieszkańcy spędzili wspólnie czas uczestnicząc w grach terenowych i spacerze historycznym.