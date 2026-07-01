Piłkarze mają wakacje, a stadion Legii przejmują Świadkowie Jehowy

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-01 10:12

Warszawski stadion Legii będzie gościł trzydniowy kongres Świadków Jehowy, który odbędzie się w dniach 3-5 lipca pod hasłem "Szczęście bez końca". Spodziewane jest kilkadziesiąt tysięcy uczestników, co wiązać się będzie z poważnymi utrudnieniami w ruchu na ulicy Łazienkowskiej. W programie wydarzenia zaplanowano prelekcje, pokazy filmowe oraz chrzest nowych członków.

Chrzest Świadków Jehowy w basenie na stadionie. O szczegółach kongresu w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: materiały prasowe JW.ORG/ Materiały prasowe

Kongres Świadków Jehowy 2026

Na trzy weekendowe dni warszawski stadion Legii stanie się przestrzenią niezwykłego wydarzenia. Od 3 do 5 lipca na obiekcie przy ul. Łazienkowskiej zaplanowano tegoroczny kongres Świadków Jehowy, który odbędzie się pod hasłem "Szczęście bez końca".

W planach organizatorzy mają m.in. pokazy filmowe, prelekcje oparte na fragmentach Pisma Świętego i wspólne modlitwy. W sobotę z kolei odbędzie się chrzest, czyli charakterystyczny rytuał zanurzenia nowych członków w wodzie. Oto, czego można się spodziewać po każdym z trzech dni wydarzenia: 

  • Piątek: Poznaj biblijne dowody na to, że Bóg i Jego Syn, Jezus, chcą, żebyś był szczęśliwy.
  • Sobota: Odkryj receptę na szczęście bez końca podaną przez Jezusa w jego słynnym Kazaniu na Górze.
  • Niedziela: Z wykładu „Czy odnalazłeś skarb?” dowiedz się, jak prawda z Biblii sprawia, że miliony ludzi ma szczęśliwsze życie.

Co ciekawe, Warszawa została wybrana w tym roku jako jedno z miast-gospodarzy międzynarodowych kongresów (u boku takich lokacji jak m.in. Bangkok, Sztokholm, czy San Diego), a równolegle do wydarzenia na stadionie Legii wydarzenia o charakterze regionalnym będą mieć miejsce m.in. we Wrocławiu, Trójmieście i na Śląsku.

Świadkowie Jehowy na Legii. Utrudnienia w ruchu

W związku z lipcowym wydarzeniem, w którym może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy uczestników wystąpią utrudnienia w ruchu w rejonie stadionu Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej. Ulica ta będzie nieprzejezdna w dniach 3-5 lipca zarówno dla ruchu aut osobowych, jak i komunikacji miejskiej. Będzie też tam obowiązywał zakaz parkowania.

Objazd Łazienkowskiej w czasie Kongresu Świadków Jehowy
Autor: Infoulice/ Materiały prasowe

Świadkowie Jehowy - kim są?

Świadkowie Jehowy to międzynarodowy związek wyznaniowy rodem z USA należący do szerokiego spektrum chrześcijaństwa. W centrum ich wyznania znajduje się jednoosobowy Bóg imieniem Jehowa oraz zarządzane przez niego Królestwo Boże. Uznają oni również Pismo Święte. Od chrześcijan różnią się też m.in. odrzuceniem nauki o Trójcy Świętej.

Działalność Świadków budzi jednak kontrowersje. Chodzi m.in. o prowadzoną przez nich aktywną działalność ewangelizacyjną (słynne chodzenie po mieszkaniach i pukanie do drzwi, czy agitacja na skrzyżowaniach miast), czy odmawianie dokonywania transfuzji krwi z powodów religijnych. Silna lojalność osobista wewnątrz organizacji oraz zrywanie relacji z osobami, które z niej wystąpiły (lub zostały wykluczone) budzą oskarżenia o to, że Świadkowie mają cechy sekty religijnej.  

Kongres Świadków Jehowy w Warszawie - tak wyglądał przed dwoma laty:

Kongresów Świadków Jehowy w Warszawie
Galeria zdjęć 30
Kongres Świadków Jehowy w Olsztynie. W hali Urania chrzest przyjęli nowi członkowie
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STADION LEGII
ŚWIADKOWIE JEHOWY