Pilne ostrzeżenie IMGW. Temperatura drastycznie spadnie. Do warszawy wracają przymrozki?!

Pogoda w Warszawie. Nadciągają przymrozki

I znów pogoda płata figla mieszkańcom Warszawy. Po niezwykle słonecznych dniach, które aż zachęcały do spędzania czasu na świeżym powietrzu, temperatura drastycznie spadła. Chociaż jeszcze Dzień Dziecka 1 czerwca był niezwykle słoneczny, a termometry wskazywały ponad 25 stopni Celsjusza, to już 2 czerwca warszawiaków czekało pogodowe rozczarowanie. Temperatura spadła do zaledwie 16 stopni Celsjusza! Pojawiły się również przelotne opady. Sobota, 3 czerwca również nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Temperatura ma oscylować w okolicach 20 stopni Celsjusza.

Jednak nie to jest najgorsze. Meteorolodzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed niezwykle zimną nocą z 2 na 3 czerwca. Pojawić się mają przymrozki i minusowe temperatury!

„Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -3 stopnie Celsjusza” - podaje IMGW.

Ostrzeżenie to obowiązuje od godz. 1 do godz. 3 nad ranem 3 czerwca i dotyczy całego Mazowsza.

Słońce wróci do Warszawy?

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że będzie to tylko jednorazowy incydent i po niedzieli pogoda wróci do normy. Prognozy wskazują wzrost temperatur i powrót słonecznej, niemal letniej aury.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️PRZYMROZKI🌱🥶➡️Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -3°C.🕐Ta noc od 1:00 do 6:00.Szczegółowe informacje:➡️https://t.co/X0qPEdwOPO#przymrozki pic.twitter.com/FLWcZqSqTP— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 2, 2023