Pilny apel policji. Chodzi o atak na Ukrainkę i pobicie aktywistki w autobusie

Mateusz Kobyłka
2025-10-24 14:37

Warszawska policja apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia, do którego doszło w autobusie linii 190. 38-letni mężczyzna zaatakował słownie Ukrainkę, używając ksenofobicznych haseł. Potem uderzył aktywistke, która stnałea w obronie kobiety. Świadkowie są proszeni o kontakt z policją.

Policja szuka świadków agresywnego zachowania w autobusie linii 190. „Wracaj do swojego kraju”

Praska policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu, który miał miejsce 20 września 2025 roku w autobusie linii 190. Jak informuje nadkom. Paulina Onyszko, policja poszukuje świadków zdarzenia z udziałem 38-letniego mężczyzny, który zaczął ubliżać kobietę z Ukrainy. Usłyszał już zarzuty.

Jak już pisaliśmy, poszkodowaną jest też aktywistka Zenobia Żaczek, która opisała atak w mediach społecznościowych. Według jej relacji, agresor wykrzykiwał hasła o „banderowcach” i Wołyniu, żądając, by natychmiast opuściła Polskę. Żaden z pasażerów nie zareagował na jego słowa.

„Wykrzykiwał coś o „banderowcach”, o Wołyniu, kazał kobiecie natychmiast opuścić Polskę. Robił to głośno, bez żadnych hamulców” – relacjonowała Zenobia Żaczek. Dopiero interwencja samej Żaczek, która zwróciła uwagę mężczyźnie, przerwała jego nienawistne wrzaski. Wtedy miał uderzyć ją głową w nos.

Furiat zaatakował kierowcę autobusu. Wszystko się nagrało, teraz szuka go policja

Apel policji do świadków zdarzenia

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które podróżowały autobusem linii 190 w dniu 20 września 2025 roku i były świadkami zachowania 38-letniego mężczyzny. Informacje można przekazywać policjantom Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przy ul. Jagiellońskiej 51, dzwoniąc pod numery tel. 47 72 384 83, 47 72 382 63 lub pisząc na adres e-mail: [email protected]. Sprawa prowadzona jest pod numerem D-I-10094/25.

