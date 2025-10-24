Pilny apel policji. Chodzi o atak na Ukrainkę i pobicie aktywistki w autobusie

Policja szuka świadków agresywnego zachowania w autobusie linii 190. „Wracaj do swojego kraju”

Praska policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu, który miał miejsce 20 września 2025 roku w autobusie linii 190. Jak informuje nadkom. Paulina Onyszko, policja poszukuje świadków zdarzenia z udziałem 38-letniego mężczyzny, który zaczął ubliżać kobietę z Ukrainy. Usłyszał już zarzuty.

Jak już pisaliśmy, poszkodowaną jest też aktywistka Zenobia Żaczek, która opisała atak w mediach społecznościowych. Według jej relacji, agresor wykrzykiwał hasła o „banderowcach” i Wołyniu, żądając, by natychmiast opuściła Polskę. Żaden z pasażerów nie zareagował na jego słowa.

„Wykrzykiwał coś o „banderowcach”, o Wołyniu, kazał kobiecie natychmiast opuścić Polskę. Robił to głośno, bez żadnych hamulców” – relacjonowała Zenobia Żaczek. Dopiero interwencja samej Żaczek, która zwróciła uwagę mężczyźnie, przerwała jego nienawistne wrzaski. Wtedy miał uderzyć ją głową w nos.

Apel policji do świadków zdarzenia

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które podróżowały autobusem linii 190 w dniu 20 września 2025 roku i były świadkami zachowania 38-letniego mężczyzny. Informacje można przekazywać policjantom Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przy ul. Jagiellońskiej 51, dzwoniąc pod numery tel. 47 72 384 83, 47 72 382 63 lub pisząc na adres e-mail: [email protected]. Sprawa prowadzona jest pod numerem D-I-10094/25.