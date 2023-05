Pilny komunikat ratusza. Oszuści podszywają się pod warszawskie ZOO! Można stracić ogromne pieniądze

Oszuści podszywają się pod Warszawskie ZOO

„UWAGA! Profil: https://www.facebook.com/WasszawskieZooOff/ PODSZYWA SIĘ pod oficjalne konto Warszawskiego ZOO (zwróćcie uwagę na błędną nazwę w adresie)" - ostrzega stołeczny ratusz.

Fałszywy fanpage oferuje darmowe bilety do ZOO jako nagrodę w konkursie. Jednak jak podaje Warszawskie ZOO, nie jest to prawdziwy konkurs. „Fałszywy fanpage, pod przykrywką otrzymania darmowych biletów, zwabia ludzi i przekierowuje ich na fałszywą stronę ZOO, gdzie odbywa się wyłudzanie danych osobowych i środków finansowych. Strona, na którą fałszywy profil przekierowuje, jest zupełnie pod innym adresem (właściwy adres to: www.zoo.waw.pl), zawiera błędy językowe wskazujące na niezbyt udaną „podróbkę” strony www Zoo. Nie dajcie się nabrać!” - wyjaśnia ratusz.

Jak ustrzec się przed oszustami?

NIE obserwujcie tego konta!



NIE piszcie komentarzy pod postami!



NIE odpowiadajcie na wiadomości z tego konta!



NIE klikajcie w żadne linki!



NIE udostępniajcie swoich danych!



NIE róbcie żadnych wpłat!

Warszawskie ZOO podpowiada, jak można pomóc

Stołeczne ZOO zachęca do zgłaszania fałszywej strony do administracji Facebooka, co może przyśpieszyć usunięcie konta. Aby to zrobić należy:

kliknąć w prawym górnym rogu na "..." trzy kropki

wybierać opcję "Zgłoś stronę"

następnie wybrać opcję "Oszustwa i fałszywe strony"

później wybrać opję "Fałszywa strona"

na koniec kliknąć "Prześlij"

„Jeśli podaliście swoje dane – zgłoście to do swojego banku (zastrzeżcie kartę) – wiadomo, że to fałszywa loteria, fałszywy fanpage i fałszywa strona. Jeżeli doszło do obciążenia rachunku to należy zgłosić kradzież policji, a następnie złożyć reklamację w banku lub skorzystać z mechanizmu ChargeBack” - podpowiada Warszawskie ZOO i dodaje, że fałszywy fanpage został już oficjalnie zgłoszony do Facebook'a, a fałszywa strona została zgłoszona do CERT Polska