i Autor: Tadeusz Mróz Po zderzeniu z impetem gruchnęła na asfalt. Dramatyczny wypadek z udziałem rowerów na warszawskiej Woli

Po zderzeniu z impetem gruchnęła na asfalt. Dramatyczny wypadek z udziałem rowerzystów na warszawskiej Woli

Do poważnego wypadku doszło we wtorek, 30 maja. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że w okolicach godziny 19, na drodze rowerowej przy ul. Prostej zderzyły się dwa rowery. Jednym poruszał się mężczyzna, drugim – kobieta. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala.