Podwójne zabójstwo w Wołominie. 19-letni wnuk zaatakował dziadków? Na przesłuchanie trzeba poczekać

Prokuratura w Łomży wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch osób.

Zatrzymano 19-latka, który przebywa w szpitalu, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie.

Trwają sekcje zwłok ofiar, a prokurator czeka na wyniki, by podjąć dalsze decyzje.

Co doprowadziło do tej tragedii i czy podejrzanemu zostaną postawione zarzuty?

Prokuratura bada podwójne zabójstwo

W poniedziałek rano (30 marca) w jednym z mieszkań na drugim piętrze w bloku przy ulicy Mieszka I policjanci dokonali przerażającego odkrycia. Znaleziono tam zwłoki starszego małżeństwa. Obok nich, z poważnymi obrażeniami, leżał 19-letni mężczyzna, który według nieoficjalnych doniesień, jest ich wnukiem. Miał sam sobie zadać obrażenia. Został zatrzymany. Szybko przetransportowano go do szpitala, gdzie dalej przebywa pod opieką lekarzy. Jego stan zdrowia uniemożliwia na razie przesłuchanie przez śledczych.

- Zatrzymany jest mężczyzna, 19-latek. W tym momencie przebywa on w szpitalu. Czekamy na informację od lekarzy o jego stanie zdrowia - czy będzie można wykonać czynności z jego udziałem. Czynności te nie były jeszcze wykonywane ani w charakterze świadka, ani w charakterze podejrzanego - mówi "Super Expressowi" prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga

- Prokuratura Rejonowa w Wołominie wczoraj wszczęła śledztwo w sprawie czynu z art. 148 § 1 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa dwóch osób - dodaje.

Zaplanowano sekcję zwłok

Na godzinę 9 były zaplanowane sekcje zwłok ofiar, więc jeżeli rozpoczęły się zgodnie z planem, są one obecnie w toku. Prokurator czeka na informacje od biegłych po przeprowadzeniu sekcji.

- Wówczas będzie podejmował decyzje co do dalszych czynności z zatrzymanym mężczyzną, ewentualnie przedstawienia zarzutów, jeżeli będzie podstawa do ich wydania - mówi prok. Staros.

Sąsiedzi mówią o ataku nożem

Plotki o tym, że "wnuczek zamordował dziadków", rozniosły się lotem błyskawicy. Sąsiedzi ujawnili:

- Przyjechała karetka, policja przyjechała. Mąż mi powiedział, że ktoś został śmiertelnie nożem ugodzony - mówiła nam pani Danuta.

- Jeśli chodzi o narzędzie zbrodni, na tym etapie nie wypowiadam się w tej kwestii. Dopiero po sekcji zwłok lekarze opiszą obrażenia, co umożliwi typowanie narzędzia zbrodni i odniesienie się do tej sprawy - informuje nas rzeczniczka prokuratury.

