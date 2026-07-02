Pogoda dla Warszawy: 3-5 lipca

Weekend w Warszawie rozpocznie się od niemal idealnej, letniej aury, jednak pogoda nie utrzyma się na stałym poziomie. Każdy kolejny dzień przyniesie zauważalną zmianę. Najpierw pojawią się chmury i niższa temperatura, a na sam koniec weekendu prognozowane są opady deszczu. Najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem będzie piątek.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

Piątek, 3 lipca, zapowiada się w stolicy na najbardziej pogodny dzień weekendu. Niebo będzie bezchmurne, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do przyjemnych 25 stopni Celsjusza. To będzie świetna okazja do spędzenia czasu na zewnątrz, choć odczuwalny może być dość silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 6 m/s. Noc z piątku na sobotę również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 17°C.

Sobota przyniesie chmury i ochłodzenie

Już w sobotę, 4 lipca, pogoda w Warszawie wyraźnie się zmieni. Słońce schowa się za gęstymi chmurami, które zdominują niebo przez cały dzień. Zrobi się też chłodniej – termometry pokażą maksymalnie około 22 stopnie. Wiatr utrzyma swoją siłę z poprzedniego dnia i nadal będzie wiał z prędkością bliską 6 m/s. Chociaż prognozowane są niewielkie opady, nie powinny być one znaczące. Noc będzie już wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 15°C.

Deszczowy finał weekendu w Warszawie

Niedziela, 5 lipca, okaże się najsłabszym pogodowo dniem tego weekendu. W Warszawie należy spodziewać się słabych opadów deszczu, które mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. Temperatura w ciągu dnia będzie podobna do sobotniej i wyniesie około 22 stopnie. Wiatr nieco osłabnie, osiągając średnią prędkość 5 m/s. Niedzielna noc będzie jednak najzimniejsza w ten weekend – słupki rtęci spadną do około 14 stopni Celsjusza.

Jak spędzić ten weekend w Warszawie?

Zmienna aura sugeruje, by plany dopasować do prognozy na konkretny dzień. Słoneczny i ciepły piątek to idealny moment na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu – spacery po parkach, spotkania w ogródkach restauracyjnych czy relaks nad wodą. Z kolei pochmurna, ale w większości sucha sobota może sprzyjać zwiedzaniu czy zakupom. Deszczowa niedziela będzie natomiast najlepszą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych w kinie lub muzeum, a także do spędzenia czasu w kawiarniach lub w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather