Pogrzeb Stanisława Tyma. "Koniec pewnej epoki"

Stanisław Tym zmarł 6 grudnia. Odszedł w wieku 87 lat. Największą sławę zapewniła mu rola w "Misiu", którego był scenarzystą i współreżyserem, a także w "Rejsie" oraz "Rozmowach kontrolowanych". Był laureatem wielu nagród. We wtorek (17.12) Stanisław Tym spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Ceremonia miała świecki charakter, a poprowadził ją Wiktor Zborowski.

Przeczytaj też: Cała wieś płacze po śmierci Stanisława Tyma. Poruszająca relacja mieszkanki: "On mi życie uratował"

- Odejście Stanisława Tyma to koniec pewnej epoki. Przez dekady kształtował poczucie humoru Polek i Polaków - napisał prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski w liście skierowanym do uczestników uroczystości pogrzebowych. - Nikt tak jak on nie podnosił nas na duchu w szarym i przygnębiającym PRL-u. Nawet wtedy, gdy nie było wesoło, dawał wiele powodów do uśmiechu. Filmy Chęcińskiego, Piwowskiego, Barei bez Stanisława Tyma nie stałyby się filmami kultowymi. Do dziś oglądamy je z uśmiechem, ale i rozczuleniem, wyłapując podteksty, doceniając puenty. To także jego wielka zasługa - odczytała list prezydenta Warszawy, jego zastępczyni Renata Kaznowska.