i Autor: policja Pojechała rowerem do kościoła. 82-latkę odnaleźli na drugi dzień… 30 km od domu!

Napędziła strachu bliskim

Starsza kobieta napędziła strachu swoim najbliższym. 82-letnia kobieta wczesnym rankiem w Poniedziałek Wielkanocny wyjechała rowerem do kościoła. Gdy do wieczora nie wróciła do domu, rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Dzień później seniorka szczęśliwie odnalazła się. Na polach około 30 km od miejsca zamieszkania!