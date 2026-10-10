Policja ujawnia niepokojące dane po atakach w polskich szkołach! Zatrzymano ponad 70 osób

Tragedia w szkole pod Wyszkowem. 37-letnia Daria zginęła z rąk nastolatka, osierociła dwoje dzieci

Życia tej rodziny nie da się już przywrócić do stanu sprzed 8 października. Policjanci robią jednak wszystko, by uchronić innych przed podobną tragedią. W czwartek rano dwoje dzieci straciło mamę, która jak każdego dnia udała się do pracy w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. 37-letnia Daria była tam zatrudniona jako woźna.

Tego ranka do budynku wtargnął 15-letni Wiktor S., absolwent placówki. Kobieta rozmawiała właśnie z jedną z matek o zbliżającym się Dniu Nauczyciela, kiedy została zaatakowana nożem przez nastolatka wchodzącego do szkoły. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się jej uratować. Daria pozostawiła męża, z którym budowała wspólną przyszłość, oraz dwoje małych dzieci. Sprawca tragedii, mieszkający zaledwie dwie ulice od szkoły, został obezwładniony przez dyrektora placówki, a następnie zatrzymany.

Policja kontroluje szkoły w całej Polsce. Zatrzymano już 76 osób

Jak poinformowała w sobotę, 10 października, policja, w związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali już blisko 50 tys. placówek oświatowych i zatrzymali 76 osób. Po tragicznych wydarzeniach w Ostrołęce i pod Wyszkowem od piątku, 9 października, mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym nadzorem policji, którą wspierają strażnicy miejscy. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówek oświatowych.

Do soboty, do godziny 6 rano, policjanci odnotowali 231 zdarzeń, w związku z którymi prowadzą czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Dotychczas funkcjonariusze skontrolowali blisko 50 tys. placówek oświatowych i zatrzymali 76 osób.

- Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie - czytamy we wpisie Polskiej Policji na platformie „X”.

‼️Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 76 osób. Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 10, 2026

Ataki w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Policjanci zapobiegli kolejnej tragedii

W czwartek, 8 października w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci zapobiegli także prawdopodobnemu atakowi w jednej ze szkół w Sierpcu. Zatrzymali 17-latka, który groził, że „zrobi coś złego”. Nastolatek usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

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