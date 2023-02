W Warszawie urodziły się bliźnięta, które przyciągają uwagę! Jak to się stało, że mają inny kolor skóry?!

Po tym, jak informowaliśmy, że w związku z problemami kadrowymi, podwarszawskie komisariaty zamykane są na noc, pojawiła się kolejną odsłonę problemu kadrowego w Komendzie Stołecznej Policji. Jak poinformowali dziennikarze portalu RMF24m w komisariacie policji na warszawskim Ursynowie do odwołania zawieszono przyjmowanie osób zatrzymanych. Podobna sytuacja ma mieć miejsce w komendzie rejonowej na Pradze-Południe, która obsługuje łącznie cztery dzielnice w prawobrzeżnej Warszawie -Wawer, Wesołą i Rembertów. "Dołki" nazywane przez policjantów Pomieszczeniami dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) miały być również zamknięte w komendzie na Woli.

Zatrzymani są wywożeni daleko poza miasto

Zamknięte PDOZ w Warszawie powodują patową sytuację, w której zatrzymani wywożeni są do jednostek pod stolicą, w których akurat jest wolne miejsce. Mowa przykładowo o Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, czy Mińsku Mazowieckim. Miały zdarzać się również transporty do Mławy, czy Siedlec - informuje RMF24.pl. Szefostwo Komendy Stołecznej Policji zapewnia, że sytuacja jest tymczasowa i nie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. W stołecznych PDOZ ma być 200 miejsc.

Dramatyczna sytuacja w policji. Dużo wakatów i marne zarobki

Związkowcy alarmują, że sytuacja jest jednak bardzo poważna. To kolejny przypadek, w którym przez braki kadrowe dochodzi do patowych sytuacji w mazowieckiej policji. Mundurowi odchodzą z pracy, nowe osoby nie chcą zaciągać się do służby. Problemem mają być głównie zarobki. Według danych Komendy Głównej Policji, z czerwca 2022 roku, zwykły policjant patrolujący ulicę zarabia niecałe 4,5 tys zł na rękę. Stołeczni policjanci dostają jeszcze dodatek – około 500 zł – z racji specyfiki pracy.