Policjantka po służbie i jej mąż zatrzymali pijanego kierowcę. Miał 3 promile

Zatrzymanie pijanego kierowcy w Sochaczewie przez policjantkę

Funkcjonariuszka sochaczewskiego wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą wybrała się z mężem po zakupy w czasie wolnym od służby. W trakcie sprawunków ich uwagę przykuł Volkswagen, którego kierujący niebezpiecznie zjeżdżał ze swojego pasa ruchu. Po chwili auto zaparkowało przed jednym z lokalnych sklepów, a siedzący za kierownicą mężczyzna ruszył do środka.

Po upływie zaledwie kilku chwil podejrzany wrócił do swojego pojazdu ze świeżo kupionym alkoholem i zamierzał kontynuować podróż. Sochaczewska policjantka natychmiast wkroczyła do akcji, a w interwencji pomógł jej mąż będący emerytowanym funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa, skutecznie blokując kierowcy możliwość dalszej jazdy.

Po obezwładnieniu mężczyzny funkcjonariuszka od razu skontaktowała się z oficerem dyżurnym, prosząc o wsparcie. Przybyły na miejsce patrol przebadał 65-latka alkomatem, który wykazał rezultat przekraczający 3 promile alkoholu w organizmie. Pijany kierowca został bezzwłocznie przewieziony do sochaczewskiej komendy i trafił prosto do policyjnej celi.

65-letni mieszkaniec gminy Nowa Sucha usłyszał zarzuty

Gdy mieszkaniec podsochaczewskiej gminy Nowa Sucha całkowicie wytrzeźwiał, śledczy przedstawili mu oficjalny zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Podejrzany nie kwestionował swojej winy i przyznał się do popełnionego czynu, za który kodeks karny przewiduje karę do 3 lat więzienia.

Przedstawiciele miejscowej komendy nie kryją słów uznania dla postawy swojej koleżanki oraz jej męża. Funkcjonariusze podkreślają, że dzięki zachowaniu niezwykłej czujności w czasie prywatnym małżeństwo zapobiegło tragedii i najprawdopodobniej uratowało ludzkie życie.

Pijany kierowca urządził sobie rajd po mieście. Potrącił mężczyznę, zatrzymał go świadek!:

Pijany kierowca sam przyjechał na policję