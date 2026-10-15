Różowy Pałac z Wąsem. Czyli prawdy i mity o raku bez strachu w Pałacu Kultury

Wyjątkowa impreza trzeci rok z rzędu

- Idea „Różowego Pałacu z Wąsem” narodziła się trzy lata temu z moich osobistych doświadczeń związanych z chorobą nowotworową. I z przekonania, jak ważne są rzetelna wiedza, rozmowa, wsparcie i świadomość, że nie jesteśmy sami. Chcemy przełamywać tabu związane z chorobami nowotworowymi, rozmawiać o nich otwarcie, bez strachu i wstydu, pokazywać, jak ważna jest profilaktyka i jak wiele można zrobić dla własnego zdrowia – mówi radna miasta Agnieszka Wyrwał, pomysłodawczyni i organizatorka „Różowego Pałacu z Wąsem”.

Chciała stworzyć miejsce do rozmów o raku bez strachu i tabu, forum do promowania profilaktyki i zachęcania do badań. I udało się, wespół z ratuszem, lekarzami i firmami-partnerami. A „Różowy Pałac” odbędzie się trzeci rok z rzędu.

Program atrakcji

W sobotę (17 października) w godz. 10-14 w sala Goethego zaplanowano konferencję pod hasłem „Profilaktyka, leczenie i walka z dezinformacją”. Na tę konferencję obowiązują zapisy. Ale obok w PKiN - w Sali Marmurowej - powstanie otwarta dla wszystkich Strefa Edukacji i Profilaktyki na której będzie można pytać specjalistów o różne aspekty chorób nowotworowych, metody leczenia, profilaktykę, andropauzę i menopauzę, fakty i mity o zdrowiu, które krążą w internecie.

Przed PKiN w godz. 10-16 rozlokuje się piknik zdrowotny pod hasłem „Kochane zdrowie – zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym”. Będzie można na miejscu wykonać m.in. EKG, badania słuchu, wzroku, spirometrię, dermatoskopię, pomiar poziomu cukru i ciśnienia, cytologię czy mammografię. Będą też specjaliści od dobrego żywienia i zdrowego trybu życia. Warsztaty kulinarne poprowadzi Jakub Kuroń, a spotkania z ekspertami - Mariola Bojarska-Ferenc.

– Badajmy się, nie odkładajmy zdrowia na później. Rozmawiajmy również o dezinformacji, o tym, jak ją rozpoznawać, jak jej nie ulegać i gdzie szukać sprawdzonej wiedzy. Równie ważne jest wsparcie dla tych, którzy usłyszeli diagnozę. Oprócz leczenia potrzebne są wtedy rozmowa, obecność drugiego człowieka i świadomość, że z chorobą nie zostaje się samemu – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Szczegółowy program atrakcji dostępny jest pod tym adresem.

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