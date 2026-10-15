Nowe życie „pałacu satanistów” w Pruszkowie. Zabytek po latach doczekał się zmian

Pałacyk powstał około 1900 roku jako szpital dla pracowników kolei.

Z czasem mieściła się w nim szkoła znana jako „Kolejówka”, a później także hotel i schronisko turystyczne.

Po latach niszczenia zaplanowano prace obejmujące m.in. dach oraz wymianę okien i drzwi.

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„Pałac satanistów” obrósł w legendy

Pałacyk przy ul. Broniewskiego 3 w Pruszkowie od dawna budzi zainteresowanie mieszkańców i miłośników eksploracji opuszczonych budynków. W lokalnych opowieściach funkcjonuje jako „pałac satanistów” lub nawiedzony dwór. Wokół obiektu narosły legendy o rzekomych tajemniczych spotkaniach, porozstawianych świecach i namalowanych pentagramach, a jego zaniedbany wygląd tylko podsycał wyobraźnię. Nie są to jednak opowieści, które wyjaśniają historię budynku. Ta jest znacznie bardziej przyziemna.

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Najpierw był szpital, potem „Kolejówka”

Budynek powstał około 1900 roku z inicjatywy Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Początkowo działał w nim szpital przeznaczony dla pracowników Warsztatów Kolejowych W 1919 roku obiekt zmienił funkcję. Urządzono w nim szkołę podstawową z internatem, znaną jako „Kolejówka”. Później placówka otrzymała imię Marii Skłodowskiej-Curie. W kolejnych dekadach budynek służył jeszcze innym celom, między innymi jako obiekt noclegowy.

Zabytek niszczał, znikały kolejne elementy

Ostatnie lata były dla pałacyku wyjątkowo trudne. Budynek stopniowo popadał w ruinę. Znikały dachówki i miedziane detale, a stan obiektu budził coraz większy niepokój. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził oględziny i nakazał właścicielowi wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających. Teraz pojawił się widoczny efekt tych działań.

Nowe zwieńczenie wieżyczki. Co dalej?

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, ze na wieżyczce pałacyku zamontowano nowe zwieńczenie. Ma ono chronić wnętrze budynku przed deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi. To ważny krok, ale nie koniec planowanych prac. Zakres zabezpieczeń obejmuje również wykonanie pokrycia dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.