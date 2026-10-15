Kamery w szatniach miejskiego aquaparku. Klienci obawiają się o swoją prywatność

Według zarządcy kamery obejmują wyłącznie szafki, a nie oznaczone przebieralnie.

Monitoring ma pomóc m.in. w wyjaśnianiu kradzieży, wypadków i skarg dotyczących czystości.

Nagrania są przechowywane do 30 dni, a dostęp do kamer w szatniach został dodatkowo ograniczony.

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Kamery w szatniach aquaparku. Mieszkańcy mają zastrzeżenia

Choć monitoring ma służyć bezpieczeństwu, jego obecność nie wszystkim się podoba. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część osób przebiera się obok szafek, zamiast korzystać z przeznaczonych do tego kabin. W takich sytuacjach mogą czuć się niekomfortowo, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.

Prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Dariusz Cegiełkowski podkreśla jednak, że szatnia i przebieralnia to dwie różne strefy.

– Podkreślam, że kamery są w szatniach, a szatnia to nie jest przebieralnia. Miejsce, gdzie możemy przebywać nago, to przebieralnia. Są to miejsca wyraźnie oznaczone i to nie jest żadna nowość, bo tak jest od zawsze – zaznacza.

Jak dodaje, szatnie służą przede wszystkim do przechowywania rzeczy, a kamery obejmują przestrzeń z szafkami.

Kradzieże i wypadki. Zarządca tłumaczy decyzję

Według prezesa monitoring może pomóc w wyjaśnianiu różnych sytuacji, które wcześniej trudno było odtworzyć. Chodzi między innymi o zgłoszenia kradzieży pieniędzy z szafek, ale też o wypadki czy skargi dotyczące utrzymania czystości.

– Zdarzało się wiele sytuacji, w których taki monitoring mógłby być pomocny. (...) My, nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie takiej sprawy wyjaśnić – mówi Cegiełkowski.

Przed montażem kamer Agencja Rozwoju Miasta Siedlce miała przeanalizować rozwiązania stosowane w podobnych obiektach i skonsultować sprawę z prawnikami. Zmieniono również regulamin korzystania z aquaparku oraz oznaczono strefy objęte monitoringiem i te, w których kamer nie ma.

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Kto ogląda nagrania? Dostęp do monitoringu ograniczono

Prezes zapewnia, że kamery nie są stale obserwowane przez pracownika. Nagrania sprawdza się wtedy, gdy trzeba wyjaśnić konkretne zdarzenie. Zgodnie z regulaminem materiały są przechowywane przez maksymalnie 30 dni.

– Monitoring nie funkcjonuje tak jak monitoring miejski, gdzie ktoś cały czas siedzi przed kamerami i obserwuje na bieżąco, co się dzieje – wyjaśnia Cegiełkowski.

Jak dodaje, dostęp do monitoringu w szatniach został dodatkowo ograniczony. Kierownictwo aquaparku ma dostęp do nagrań z hali basenowej, ale nie może samodzielnie przeglądać materiałów z szatni. W razie potrzeby dostęp do nich wymaga dodatkowej autoryzacji.

Prezes zapewnia również, że dotychczas nie zgłaszano problemów z brakiem miejsc do przebierania się. W szatniach znajdują się po dwie przebieralnie, a do dyspozycji gości są także kabiny z łazienkami oraz prysznice z kotarami.