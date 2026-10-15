Kamery w szatniach miejskiego aquaparku. Klienci obawiają się o swoją prywatność

- Według zarządcy kamery obejmują wyłącznie szafki, a nie oznaczone przebieralnie.
- Monitoring ma pomóc m.in. w wyjaśnianiu kradzieży, wypadków i skarg dotyczących czystości.
- Nagrania są przechowywane do 30 dni, a dostęp do kamer w szatniach został dodatkowo ograniczony.
Kamery w szatniach aquaparku. Mieszkańcy mają zastrzeżenia
Choć monitoring ma służyć bezpieczeństwu, jego obecność nie wszystkim się podoba. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część osób przebiera się obok szafek, zamiast korzystać z przeznaczonych do tego kabin. W takich sytuacjach mogą czuć się niekomfortowo, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
Prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Dariusz Cegiełkowski podkreśla jednak, że szatnia i przebieralnia to dwie różne strefy.
– Podkreślam, że kamery są w szatniach, a szatnia to nie jest przebieralnia. Miejsce, gdzie możemy przebywać nago, to przebieralnia. Są to miejsca wyraźnie oznaczone i to nie jest żadna nowość, bo tak jest od zawsze – zaznacza.
Jak dodaje, szatnie służą przede wszystkim do przechowywania rzeczy, a kamery obejmują przestrzeń z szafkami.
Kradzieże i wypadki. Zarządca tłumaczy decyzję
Według prezesa monitoring może pomóc w wyjaśnianiu różnych sytuacji, które wcześniej trudno było odtworzyć. Chodzi między innymi o zgłoszenia kradzieży pieniędzy z szafek, ale też o wypadki czy skargi dotyczące utrzymania czystości.
– Zdarzało się wiele sytuacji, w których taki monitoring mógłby być pomocny. (...) My, nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie takiej sprawy wyjaśnić – mówi Cegiełkowski.
Przed montażem kamer Agencja Rozwoju Miasta Siedlce miała przeanalizować rozwiązania stosowane w podobnych obiektach i skonsultować sprawę z prawnikami. Zmieniono również regulamin korzystania z aquaparku oraz oznaczono strefy objęte monitoringiem i te, w których kamer nie ma.
Kto ogląda nagrania? Dostęp do monitoringu ograniczono
Prezes zapewnia, że kamery nie są stale obserwowane przez pracownika. Nagrania sprawdza się wtedy, gdy trzeba wyjaśnić konkretne zdarzenie. Zgodnie z regulaminem materiały są przechowywane przez maksymalnie 30 dni.
– Monitoring nie funkcjonuje tak jak monitoring miejski, gdzie ktoś cały czas siedzi przed kamerami i obserwuje na bieżąco, co się dzieje – wyjaśnia Cegiełkowski.
Jak dodaje, dostęp do monitoringu w szatniach został dodatkowo ograniczony. Kierownictwo aquaparku ma dostęp do nagrań z hali basenowej, ale nie może samodzielnie przeglądać materiałów z szatni. W razie potrzeby dostęp do nich wymaga dodatkowej autoryzacji.
Prezes zapewnia również, że dotychczas nie zgłaszano problemów z brakiem miejsc do przebierania się. W szatniach znajdują się po dwie przebieralnie, a do dyspozycji gości są także kabiny z łazienkami oraz prysznice z kotarami.