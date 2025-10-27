Tak zagospodarują dawne lotnisko. Gigantyczne centrum handlowe z aquaparkiem powstanie pod Warszawą

Pod Warszawą, na terenie dawnego lotniska, powstanie gigantyczne centrum handlowo-rozrywkowe.

Projekt Góraszka zaoferuje aquapark, kino, hipermarket Auchan i Leroy Merlin, a także ponad 1,7 tys. miejsc parkingowych.

Inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2026 rok.

Jakie jeszcze atrakcje i udogodnienia czekają na odwiedzających i kiedy dokładnie nastąpi otwarcie?

Gdzie powstanie nowoczesna galeria?

Zaledwie pół godziny drogi od Warszawy powstanie nowe centrum handlowe. Projekt Góraszka powstaje na rozległym terenie dawnego lotniska w Góraszce, w powiecie otwockim, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego tras S17 i S2. Lokalizacja ta zapewnia dogodny dojazd z centrum Warszawy w zaledwie pół godziny. W pobliżu kompleksu zaplanowano również przystanki autobusowe z czterema zatokami, a rozmowy dotyczące ustalenia linii, które będą się na nich zatrzymywać, trwają pomiędzy inwestorem, przedstawicielami Gminy Wiązowna oraz Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie.

Co zaoferuje nowe centrum handlowe?

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej projektu, kompleks ma być „pierwszą wielofunkcyjną inwestycją o tak dużej skali, łączącą rozrywkę, różnorodną ofertę handlową, gastronomię, usługi i przestrzenie dla lokalnej społeczności”.

Co znajdzie się na terenie centrum:

aquapark ,

, kino ,

, klub fitness,

punkty gastronomiczne,

park handlowy,

outlet ,

, hipermarke t,

t, market DIY,

stacja paliw z myjnią

parking z ponad 1,7 tys. miejsc.

Projekt zakłada również zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Inwestor zobowiązał się do budowy obiektów o niskim zużyciu energii, wykorzystania retencji wód opadowych na potrzeby kompleksu oraz pokrycia dachów zielenią. Za koncepcję architektoniczną odpowiada renomowana pracownia SUD Architectes, natomiast zarządzaniem projektem zajmuje się Nhood Polska, firma znana również z planowanej budowy centrum handlowego Wilanów Park w Warszawie.

Kiedy otwarcie Projektu Góraszka? Znamy harmonogram prac

W styczniu 2025 roku firma Ceetrus, inwestor przedsięwzięcia, uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę wielofunkcyjnego centrum handlowo-rozrywkowego. To kluczowy krok, który otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych.

„Za nami ważny moment w realizacji wielofunkcyjnego Projektu Góraszka, który będzie wyróżniającym się miejscem we wschodniej części aglomeracji warszawskiej. Będzie to kompleks o niezwykle bogatej i różnorodnej ofercie handlowej, usługowej, rozrywkowej i gastronomicznej, której oczekują mieszkańcy. Cieszymy się, że jesteśmy o krok bliżej na drodze do powstania tego ważnego dla nas przedsięwzięcia oraz, że możemy liczyć na przychylność społeczności lokalnej i duże wsparcie włodarzy Gminy Wiązowna. Stanowi to dla nas ogromną wartość” – powiedziała Anna Będkowska, Project Manager odpowiedzialna za realizację Projektu Góraszka, cytowana przez portal „Warszawa Nasze Miasto”.

Rozpoczęcie realizacji głównego komponentu handlowego zaplanowano na 2026 rok, a prace mają potrwać około dwóch lat. Początkowo skupią się na wykonaniu infrastruktury technicznej na całym terenie inwestycji. Następnie ruszy budowa samego kompleksu handlowo-usługowego, który obejmie budynki o powierzchni około 40 tys. mkw. GLA, hipermarket, strefę gastronomiczną oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i drogową. Równolegle prowadzone będą budowy obiektów należących do partnerów, w tym wspomnianego aquaparku, sklepów DIY oraz restauracji.

Oczekuje się, że Projekt Góraszka stanie się nowym magnesem dla mieszkańców regionu, oferując kompleksową ofertę, która połączy przyjemne z pożytecznym, zapewniając zarówno możliwości zakupowe, jak i szerokie spektrum rozrywki i rekreacji. Otwarcie kompleksu z pewnością będzie wydarzeniem, które wpłynie na rozwój okolicznych terenów i stanie się nowym punktem na mapie aglomeracji warszawskiej.

