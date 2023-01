Jej życie wisiało na włosku, miał tylko numer telefonu. Policjant ocalił młodą kobietę. Niezwykła historia

Co tam się stało?

Gostynin. Dramatyczne zgłoszenie

Dramat rozegrał się w poniedziałek (2 stycznia). Zgłoszenie odebrał dyżurny policjant. - Zgłaszający mężczyzna nie znał dokładnego miejsca zamieszkania znajomej, posiadał tylko numer telefonu komórkowego do kobiety – mówi mł. asp. Paweł Klimek z policji w Gostyninie. Policjant, który wcielił się w rolę psychologa i negocjatora to mł. asp. Michał Sobol. W policji służy od 8 lat, a od 3 lat jest pomocnikiem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji Gostyninie. Kobieta po kilku sygnałach odebrał telefon, potwierdziła, że zażyła duże ilości środków depresyjnych, które popiła alkoholem. 28-latka z trudem odpowiadała na zadawane pytania, nie chciała kontynuować rozmowy, była ospała i wpół przytomna. Po kilku minutach rozmowy powiedziała, że zamieszkuje wspólnie z rodzicami, jednak nie chce ich obudzić. Funkcjonariusz namówił kobietę do obudzenia swoich rodziców i przekazania im telefonu.

Policjantowi udało się dowiedzieć, gdzie mieszka 28-latka. Niezwykłe umiejętności negocjacyjne funkcjonariusza uratowały życie młodej kobiecie. Udało mu się przekonać ją do obudzenia rodziców. W tym czasie dyżurny wysłał na miejsce patrol policji i pogotowie ratunkowe. - Kobieta była ospała, kontakt był z nią utrudniony. Ratownicy pilnie zabrali ją do szpitala – informuje policjant. tam zajęli się nią lekarze. W jej pokoju policjanci znaleźli list pożegnalny. 28-latka dziękowała w nim i żegnała się z bliskim. Dzięki niezwykłemu profesjonalizmowi policjanta historia skończyła się szczęśliwie.

Pamiętaj!

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222.

Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl.

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie internetowej: stopdepresji.pl.

Jeśli znajdujesz się w stanie kryzysu emocjonalnego, poproś o pomoc, nie czekaj aż będzie za późno.

Jeśli znasz kogoś, kto znajduje się w kryzysie emocjonalnym, nie bądź obojętny.

Pomoc można znaleźć w Poradniach Psychiatrycznych i Psychologicznych, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie