Lotto rozdało czeki. Ponad 7 mln zł dla lokalnych projektów. Na Służewcu wręczono nagrody

56 projektów z całej Polski otrzymało dofinansowanie od 50 do 200 tys. zł.

Oddano rekordowe 4,5 mln głosów na lokalne inicjatywy.

Z powodu fali upałów odwołano wyścigi konne, a program Dnia Andrzeja Wajdy ograniczono do części oficjalnej.

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Upały zmieniły program wydarzenia

Niedzielny Dzień Andrzeja Wajdy na Torze Wyścigów Konnych Służewiec miał połączyć sport z kulturą. W programie znalazły się gonitwy, w tym wyścig imienia Andrzeja Wajdy, pokaz filmu „Niewinni Czarodzieje” oraz gala wręczenia nagród programu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”. Ze względu na falę upałów organizatorzy zdecydowali jednak o odwołaniu wyścigów konnych. Priorytetem było bezpieczeństwo gości oraz dobrostan koni. Ostatecznie odbyła się uroczysta gala wręczenia czeków dla laureatów programu.

Zdecydowali, gdzie trafią miliony

Program „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” był częścią ogólnopolskiej kampanii „Gdy grasz, wszystko gra”, prowadzonej przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. O tym, które projekty otrzymają wsparcie, zdecydowali sami gracze LOTTO. Między 26 stycznia a 28 lutego oddano 4 508 871 głosów, a w głosowaniu uczestniczyło 733 810 osób. Był to wynik o 26 proc. lepszy niż podczas poprzedniej edycji programu. Na podstawie głosowania wybrano 56 projektów, które otrzymały dofinansowanie od 50 do 200 tys. zł. Łączna wartość przekazanych środków wyniosła 7,2 mln zł.

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„To mieszkańcy wybrali te projekty”

W uroczystości uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Żaneta Cwalina-Śliwowska, prezes Totalizatora Sportowego Beata Stelmach, prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej Marek Orzechowski oraz ambasador marki LOTTO Marcin Gortat.

- To państwo jesteście współorganizatorami tej akcji. To dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności i głosom naszych graczy możemy dziś nagrodzić właśnie te projekty, które okazały się najważniejsze dla mieszkańców - mówiła prezes Totalizatora Sportowego Beata Stelmach. - To mieszkańcy wskazali projekty, które ich zdaniem najbardziej zasługują na realizację. To właśnie jest największa wartość tego programu - zaznaczyła.

Sport i kultura dla lokalnych społeczności

- Sportowo, kulturalnie, lokalnie - te trzy słowa mówią wszystko. To projekty stworzone przez państwa i dla państwa. Będą służyć lokalnym społecznościom przez kolejne lata. Sport i kultura budują nasze społeczeństwo i naszą tożsamość - powiedział Prezes Fundacji LOTTO Marek Orzechowski. - Ilość środków przeznaczonych na takie inicjatywy pokazuje, jak ważnym mecenasem sportu i kultury jest Totalizator Sportowy. Dzieci i młodzież zyskają nowe miejsca do treningu, a to właśnie od takich obiektów często zaczynają się wielkie kariery - dodał Marcin Gortat

Wśród laureatów znalazły się samorządy, szkoły, kluby sportowe, domy kultury, biblioteki i organizacje społeczne z całego kraju. Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe boiska, szatnie, hale sportowe, pracownie artystyczne i sale widowiskowe. Wyremontowane zostaną także biblioteki, domy kultury oraz infrastruktura sportowa służąca mieszkańcom.

Najwyższe, 200-tysięczne dotacje, otrzymały m.in. gminy Choroszcz, Kietrz, Bieliny, Bojanów i Legionowo, a także Kluby Sportowe Wisła Dziecinów i Warta oraz powiaty wodzisławski i gołdapski.

W województwie mazowieckim Łaskarzew przeznaczy 50 tys. zł na rewitalizację wnętrz domu kultury, w tym modernizację sceny i zaplecza, wymianę podłóg, oświetlenia oraz odnowienie pomieszczeń. W Legionowie 200 tys. zł trafi na zakup i montaż nowoczesnego systemu nagłośnienia w sali widowiskowo-sportowej.

Totalizator Sportowy patronem Roku Andrzeja Wajdy

Tegoroczne wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Roku Andrzeja Wajdy, ustanowionego przez Senat RP z okazji setnej rocznicy urodzin wybitnego reżysera. Totalizator Sportowy jest patronem obchodów i wspiera organizowane w całej Polsce wydarzenia poświęcone twórczości autora „Kanału”, „Człowieka z marmuru” czy „Katynia”.